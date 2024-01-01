Обірвалося життя колишньої директорки будинку культури на Волині

Обірвалося життя колишньої директорки будинку культури на Волині
Відійшла у вічність Алла Микитюк – колишня директорка Будинку культури у селі Заставне на Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє гуманітарний відділ Литовезької громади.

Колектив Литовезької сільської ради сумує з приводу непоправної втрати – смерті колишньої директорки Будинку культури села Заставне Алли Микитюк.

Вона була добрим другом, доброзичливою колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи.

«Хай добрий, світлий спомин про Аллу Леонідівну назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто її знав, любив та шанував. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлої. Вічна і світла пам’ять», - йдеться у повідомленні.

Обірвалося життя колишньої директорки будинку культури на Волині

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Теги: смерть, Волинь
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