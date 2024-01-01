Обірвалося життя колишньої директорки будинку культури на Волині

Відійшла у вічність– колишня директорка Будинку культури у селі Заставне на Волині.Про це у фейсбуці повідомляє гуманітарний відділ Литовезької громади.Колектив Литовезької сільської ради сумує з приводу непоправної втрати – смерті колишньої директорки Будинку культури села Заставне Алли Микитюк.Вона була добрим другом, доброзичливою колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи.«Хай добрий, світлий спомин про Аллу Леонідівну назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто її знав, любив та шанував. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлої. Вічна і світла пам’ять», - йдеться у повідомленні.