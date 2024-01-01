Патрульні повернули чоловіку загублені в Луцьку речі
Сьогодні, 17:45
Завдяки небайдужій громадянці у Луцьку патрульні повернули особисті речі чоловіку.
Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 3 березня, у Луцьку, близько 11:00 до патрульних звернулася працівниця АЗС. Жінка повідомила, що один з клієнтів два тижні тому забув свої документи, а саме посвідчення водія, реєстраційний документ на автомобіль та пенсійне посвідчення.
Інспекторам швидко вдалося відшукати власника та повернути ці важливі документи.
Чоловік щиро подякував поліцейським та був приємно враженим.
«Патрульні закликають громадян дбати про власні речі, та дякуємо заявникам за те, що не залишаються осторонь. Адже саме небайдужість робить нас людьми», - йдеться у повідомленні.
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Про це в телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 3 березня, у Луцьку, близько 11:00 до патрульних звернулася працівниця АЗС. Жінка повідомила, що один з клієнтів два тижні тому забув свої документи, а саме посвідчення водія, реєстраційний документ на автомобіль та пенсійне посвідчення.
Інспекторам швидко вдалося відшукати власника та повернути ці важливі документи.
Чоловік щиро подякував поліцейським та був приємно враженим.
«Патрульні закликають громадян дбати про власні речі, та дякуємо заявникам за те, що не залишаються осторонь. Адже саме небайдужість робить нас людьми», - йдеться у повідомленні.
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