Через ГРВІ на Волині 8 шкіл – на дистанційці
Сьогодні, 19:00
Станом на початок березня на Волині через високу захворюваність на грип і ГРВІ на дистанційному навчанні перебувають учні 8 шкіл та 15 класів.
Про це пише Суспільне.
Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна каже, що наразі онлайн працюють вісім навчальних закладів в Любомльській, Ковельській, Смідинській, Любешівській, Берестечківській та Ківерцівській громадах.
Також, зі слів Валентини Хомутінкіної, дистанційно навчаються учні 15 класів окремих шкіл у Луцьку.
На Волині з 19 по 25 лютого 2024 року, за даними обласного Центру контролю та профілактики хвороб, на ГРВІ та грип захворіло 6225 волинян. 65% усіх недужих — це діти до 17 років. Епідемічний поріг в області перевищено на 10%, додала Валентина Хомутінкіна.
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Про це пише Суспільне.
Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду обласного Центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна каже, що наразі онлайн працюють вісім навчальних закладів в Любомльській, Ковельській, Смідинській, Любешівській, Берестечківській та Ківерцівській громадах.
Також, зі слів Валентини Хомутінкіної, дистанційно навчаються учні 15 класів окремих шкіл у Луцьку.
На Волині з 19 по 25 лютого 2024 року, за даними обласного Центру контролю та профілактики хвороб, на ГРВІ та грип захворіло 6225 волинян. 65% усіх недужих — це діти до 17 років. Епідемічний поріг в області перевищено на 10%, додала Валентина Хомутінкіна.
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