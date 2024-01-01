«На щиті»: вдруге за день до Луцька привезли тіла полеглих Героїв
Сьогодні, 20:35
У неділю, 3 березня, до Луцька вдруге за день прибув траурний кортеж «На щиті», який доставляє тіла полеглих на війні Героїв.
Героїв зустрічали о 17:30 у селі Підгайці на АЗС «Аветра». Про це повідомили місцеві волонтери, передає ВСН.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
Нагадаємо, зранку цього дня до Луцька «на щиті» привезли тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.
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Героїв зустрічали о 17:30 у селі Підгайці на АЗС «Аветра». Про це повідомили місцеві волонтери, передає ВСН.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
Нагадаємо, зранку цього дня до Луцька «на щиті» привезли тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.
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