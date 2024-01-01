Армія відновлення: які роботи виконують безробітні на Волині і скільки отримують





Про це Оксана Меріда.



До яких робіт залучають безробітних



Зі слів Оксани Меріди, реалізація програми розпочалася наприкінці 2022 року, зараз такі роботи організовані у 19 територіальних громадах. Безробітних уже залучали до облаштування блокпостів і спостережних пунктів.



"Зараз це у нас це і плетіння, сіток, і виробництво продуктів для ЗСУ. У 2022 році залучили 28 безробітних, у 2023 — 447", — каже керівниця управління обласного центру зайнятості.



Долучитися до "Армії відновлення" можуть дві категорії людей — безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, а також переселенці.



Скільки отримують безробітні



Усі, хто долучається до виконання суспільно-корисних робіт отримують заробітну плату, яка за окремі види робіт сягає 10 650 гривень за місяць.



"Є дуже багато переваг участі в таких роботах, тому що, це: по-перше це офіційний заробіток, по-друге — страховий стаж, по-третє, це — вчасна виплата заробітної плати", — додала Оксана Меріда.



Заробітна плата учасникам програми фінансується з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.У цьому році виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень.



Плетіння сіток у Луцьку



У Луцьку до суспільно корисних робіт залучили 65 безробітних, розповіла Суспільному директорка Луцької філії обласного центру зайнятості Олена Шишова. Частина із них нині плетуть маскувальні сітки для військових.



35-річна волинянка Наталія Кравчук живе у Трилісцях колишнього Рожищенського району. До суспільно-корисних робіт долучилася торік восени. З її слів, щодня долає 45 кілометрів до Луцька.



"Це для наших хлопців, така робота мені дуже подобається, я їжджу у своє задоволення.70 гривень в одну сторону. Стала на біржу, мені запропонували, що є така можливість піти, попробувати сітки плести, бо я інвалід, мене ніде не брали на роботу попробувала, мені сподобалося", — сказала волинянка.



Як розповіла волонтерка Олена Мисковець, нині у Луцьку до плетіння сіток, в рамках програми залучили 14 людей у п’яти локаціях: "Це дуже необхідно з точки зору тих, хто шукає роботу, то принаймні тимчасова робота дає можливість протриматись на плаву".



Плани на розширення програми



Зі слів очільниці Луцької філії обласного центру зайнятості, програму суспільно-корисних робіт хочуть розширити.



"Плануємо організувати такі роботи в медзакладах, де лікуються, проходять реабілітацію учасники бойових дій. Також є благодійні їдальні, і вже в області такі роботи організовуються. Важливим ще є укриття, особливо садочки і школи", — додала Олена Шишова.



Станом на кінець лютого на Волині на обліку обласного центру зайнятості перебували 3 300 безробітних, серед них 307 – внутрішньо переміщені українці. У Луцькій філії зареєстровано — 1400 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку 2024 року 137 безробітних на Волині долучилося до суспільно-корисних робіт в рамках всеукраїнської програми допомоги ЗСУ "Армія відновлення".Про це Суспільному розповіла начальниця управління Волинського обласного центру зайнятостіЗі слів Оксани Меріди, реалізація програми розпочалася наприкінці 2022 року, зараз такі роботи організовані у 19 територіальних громадах. Безробітних уже залучали до облаштування блокпостів і спостережних пунктів."Зараз це у нас це і плетіння, сіток, і виробництво продуктів для ЗСУ. У 2022 році залучили 28 безробітних, у 2023 — 447", — каже керівниця управління обласного центру зайнятості.Долучитися до "Армії відновлення" можуть дві категорії людей — безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, а також переселенці.Усі, хто долучається до виконання суспільно-корисних робіт отримують заробітну плату, яка за окремі види робіт сягає 10 650 гривень за місяць."Є дуже багато переваг участі в таких роботах, тому що, це: по-перше це офіційний заробіток, по-друге — страховий стаж, по-третє, це — вчасна виплата заробітної плати", — додала Оксана Меріда.Заробітна плата учасникам програми фінансується з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.У цьому році виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень.У Луцьку до суспільно корисних робіт залучили 65 безробітних, розповіла Суспільному директорка Луцької філії обласного центру зайнятості. Частина із них нині плетуть маскувальні сітки для військових.35-річна волинянкаживе у Трилісцях колишнього Рожищенського району. До суспільно-корисних робіт долучилася торік восени. З її слів, щодня долає 45 кілометрів до Луцька."Це для наших хлопців, така робота мені дуже подобається, я їжджу у своє задоволення.70 гривень в одну сторону. Стала на біржу, мені запропонували, що є така можливість піти, попробувати сітки плести, бо я інвалід, мене ніде не брали на роботу попробувала, мені сподобалося", — сказала волинянка.Як розповіла волонтерка Олена Мисковець, нині у Луцьку до плетіння сіток, в рамках програми залучили 14 людей у п’яти локаціях: "Це дуже необхідно з точки зору тих, хто шукає роботу, то принаймні тимчасова робота дає можливість протриматись на плаву".Зі слів очільниці Луцької філії обласного центру зайнятості, програму суспільно-корисних робіт хочуть розширити."Плануємо організувати такі роботи в медзакладах, де лікуються, проходять реабілітацію учасники бойових дій. Також є благодійні їдальні, і вже в області такі роботи організовуються. Важливим ще є укриття, особливо садочки і школи", — додала Олена Шишова.Станом на кінець лютого на Волині на обліку обласного центру зайнятості перебували 3 300 безробітних, серед них 307 – внутрішньо переміщені українці. У Луцькій філії зареєстровано — 1400 осіб.

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