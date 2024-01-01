4 березня на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні відзначає голова правління ВАТ «Готель Україна»Також особисте свято сьогодні у прес-офіцера Управління Служби безпеки України у Волинській області(на фото) та волонтеркиІменинники 4 березня – Акакій, Олександр, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Павло, Яків, Уляна, Юліана.Вітаємо їх усіх зі святковим днем, бажаємо здоров’я, достатку та життєвих перемог.День професійного сержанта в Україні. Це професійне свято було започатковане з метою підтримки і підвищення престижу військової служби за контрактом на посаді сержантського і старшинського складу, а також подальшого патріотичного виховання військових кадрів України.4 березня 2011 року у Шацьку відкрили районну поліклініку. Її будівництво велося ще з 1996-го. Через відсутність коштів спорудження об’єкта тимчасово припинялось.Народився Михайло Вербицький (1815). Автор гімну України «Ще не вмерла Україна». Український композитор, хоровий диригент, священник УГКЦ, громадський діяч.