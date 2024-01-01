Волинянин Віталій Наливайко пройшов до наступного етапу «МастерШеф-13»

Віталій Наливайко пройшов до наступного етапу кулінарного проєкту «МастерШеф».



У суботу, 2 березня, відбувся 4 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає



У цьому випуску програми Ектор Хіменес-Браво познайомив учасників зі світом азійської кухні.



Для ресторану дуже важливо, щоб кожна нова порція страви була ідентичною копією попередньої. Саме тому суддя обрав особливий рецепт, який перевірив кухарів на вміння створювати точні копії страв. Учасники проектну мали повторити страву тім сами з ароматною качкою від Ектора Хіменеса-Браво. Ключовий процес всього конкурсу – це робота з тістом, адже кухарі мають зліпити однакові тім сами за формою й гребінцями.



«За формою більш-менш, за розміром майже всі однакові, соусу достатня кількість. Тісто досить тонке, начинка гарного рожевого кольору і за смаком непогано. Більше працюйте над деталями у стравах, це важливо», прокоментував стару волинянина Ектор.



«Мені треба десь вчитися робити презентації, бо в мене дуже тяжко з цим», - погодився із суддею Віталій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель села Велика Глуша Камінь-Каширського району на Волиніпройшов до наступного етапу кулінарного проєкту «МастерШеф».У суботу, 2 березня, відбувся 4 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає ВСН У цьому випуску програми Ектор Хіменес-Браво познайомив учасників зі світом азійської кухні.Для ресторану дуже важливо, щоб кожна нова порція страви була ідентичною копією попередньої. Саме тому суддя обрав особливий рецепт, який перевірив кухарів на вміння створювати точні копії страв. Учасники проектну мали повторити страву тім сами з ароматною качкою від Ектора Хіменеса-Браво. Ключовий процес всього конкурсу – це робота з тістом, адже кухарі мають зліпити однакові тім сами за формою й гребінцями.«За формою більш-менш, за розміром майже всі однакові, соусу достатня кількість. Тісто досить тонке, начинка гарного рожевого кольору і за смаком непогано. Більше працюйте над деталями у стравах, це важливо», прокоментував стару волинянина Ектор.«Мені треба десь вчитися робити презентації, бо в мене дуже тяжко з цим», - погодився із суддею Віталій.

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