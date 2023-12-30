В Одесі під завалами знайшли тіла двох дітей: кількість загиблих зросла до 12
Сьогодні, 01:30
Під завалами багатоповерхівки в Одесі, куди в ніч на суботу влучив «Шахед», знайшли тіла 10-річного хлопчика та його 8-річної сестри, таким чином кількість жертв зросла до 12.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Щойно під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років».
Пізніше Кіпер додав, що виявили також тіло 8-річної Злати – сестрички Сергія.
«Ще одна загибла дитина – дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла», – написав він.
Раніше рятувальники вже знайшли тіла матері цих дітей та її чоловіка, а також їхньої 7-місячної доньки.
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Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Щойно під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років».
Пізніше Кіпер додав, що виявили також тіло 8-річної Злати – сестрички Сергія.
«Ще одна загибла дитина – дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла», – написав він.
Раніше рятувальники вже знайшли тіла матері цих дітей та її чоловіка, а також їхньої 7-місячної доньки.
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