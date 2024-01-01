Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно. Невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. Видимість 3-5 км. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 9-11° тепла.
Область
Хмарно. Невеликий дощ, місцями помірний дощ подекуди з мокрим снігом. Видимість 3-5 км. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно. Невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. Видимість 3-5 км. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 9-11° тепла.
Область
Хмарно. Невеликий дощ, місцями помірний дощ подекуди з мокрим снігом. Видимість 3-5 км. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.
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