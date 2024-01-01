Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарно. Невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. Видимість 3-5 км. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 9-11° тепла.



Область



Хмарно. Невеликий дощ, місцями помірний дощ подекуди з мокрим снігом. Видимість 3-5 км. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно. Невеликий дощ подекуди з мокрим снігом. Видимість 3-5 км. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 9-11° тепла.Хмарно. Невеликий дощ, місцями помірний дощ подекуди з мокрим снігом. Видимість 3-5 км. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію