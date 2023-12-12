Після поранення в бою офіцер служить у ТЦК на Волині

Офіцер із Волинівистояв на фронті, попри всі складнощі. Там кожен день – це боротьба не лише з ворогом, а й з власними страхами та викликами.Історію непохитності та мужності старшого офіцера відділення рекрутингу і комплектування другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП капітана Ярослава Тичковського опублікував у фейсбуці другий відділ Володимир-Волинського РТЦК та СП.Свою військову службу розпочав ще у 2008 році в лавах прикордонників. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького отримав офіцерське звання «лейтенант». А вже у лютому 2015 року здобув свій перший бойовий досвід в н.п.Майорськ (окраїна м.Горлівка, Донецької області), де спільно з підрозділами Збройних сил України стримували ворога.Далі виконання бойових завдань Ярослав продовжив у лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в 2019 році у н.п.Жолобок та н.п.Сміле Луганської області. З, під час штурму с.Липівка (поблизу смт Макарів, Київської області), отримав поранення в результаті прямого вогневого контакту. Процес лікування та часткового відновлення тривав майже 6 місяців.Після реабілітації до побратимів повернувся вже в Куп’янський район, Харківської області, де вони разом більше, ніж півтора року виконували завдання за призначенням на фронті.У зв’язку із суттєвим погіршенням стану здоров’я внаслідок отриманого поранення виконувати бойові завдання не може, однак військову службу не залишив та продовжив її у Другому відділі Володимир-Волинського РТЦК та СП, де виконують свій громадянський обов’язок поранені бійці.Одним з напрямків роботи капітана Ярослава Тичковського є проведення заходів щодо мотивування молоді до здобуття військових професій, проведення військово-патріотичного виховання молоді та цивільного населення, пошук кандидатів для проходження служби за контрактом.«Ярослав вірить, що війна не назавжди, просто треба набратися терпіння, адже попереду на нас чекає перемога!» - йдеться у повідомленні.