Після поранення в бою офіцер служить у ТЦК на Волині
Сьогодні, 18:00
Офіцер із Волині Ярослав Тичковський вистояв на фронті, попри всі складнощі. Там кожен день – це боротьба не лише з ворогом, а й з власними страхами та викликами.
Історію непохитності та мужності старшого офіцера відділення рекрутингу і комплектування другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП капітана Ярослава Тичковського опублікував у фейсбуці другий відділ Володимир-Волинського РТЦК та СП.
Свою військову службу розпочав ще у 2008 році в лавах прикордонників. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького отримав офіцерське звання «лейтенант». А вже у лютому 2015 року здобув свій перший бойовий досвід в н.п.Майорськ (окраїна м.Горлівка, Донецької області), де спільно з підрозділами Збройних сил України стримували ворога.
Далі виконання бойових завдань Ярослав продовжив у лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в 2019 році у н.п.Жолобок та н.п.Сміле Луганської області. З початку повномасштабного вторгнення в березні 2022 року, під час штурму с.Липівка (поблизу смт Макарів, Київської області), отримав поранення в результаті прямого вогневого контакту. Процес лікування та часткового відновлення тривав майже 6 місяців.
Після реабілітації до побратимів повернувся вже в Куп’янський район, Харківської області, де вони разом більше, ніж півтора року виконували завдання за призначенням на фронті.
У зв’язку із суттєвим погіршенням стану здоров’я внаслідок отриманого поранення виконувати бойові завдання не може, однак військову службу не залишив та продовжив її у Другому відділі Володимир-Волинського РТЦК та СП, де виконують свій громадянський обов’язок поранені бійці.
Одним з напрямків роботи капітана Ярослава Тичковського є проведення заходів щодо мотивування молоді до здобуття військових професій, проведення військово-патріотичного виховання молоді та цивільного населення, пошук кандидатів для проходження служби за контрактом.
«Ярослав вірить, що війна не назавжди, просто треба набратися терпіння, адже попереду на нас чекає перемога!» - йдеться у повідомленні.
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Історію непохитності та мужності старшого офіцера відділення рекрутингу і комплектування другого відділу Володимир-Волинського РТЦК та СП капітана Ярослава Тичковського опублікував у фейсбуці другий відділ Володимир-Волинського РТЦК та СП.
Свою військову службу розпочав ще у 2008 році в лавах прикордонників. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького отримав офіцерське звання «лейтенант». А вже у лютому 2015 року здобув свій перший бойовий досвід в н.п.Майорськ (окраїна м.Горлівка, Донецької області), де спільно з підрозділами Збройних сил України стримували ворога.
Далі виконання бойових завдань Ярослав продовжив у лавах 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в 2019 році у н.п.Жолобок та н.п.Сміле Луганської області. З початку повномасштабного вторгнення в березні 2022 року, під час штурму с.Липівка (поблизу смт Макарів, Київської області), отримав поранення в результаті прямого вогневого контакту. Процес лікування та часткового відновлення тривав майже 6 місяців.
Після реабілітації до побратимів повернувся вже в Куп’янський район, Харківської області, де вони разом більше, ніж півтора року виконували завдання за призначенням на фронті.
У зв’язку із суттєвим погіршенням стану здоров’я внаслідок отриманого поранення виконувати бойові завдання не може, однак військову службу не залишив та продовжив її у Другому відділі Володимир-Волинського РТЦК та СП, де виконують свій громадянський обов’язок поранені бійці.
Одним з напрямків роботи капітана Ярослава Тичковського є проведення заходів щодо мотивування молоді до здобуття військових професій, проведення військово-патріотичного виховання молоді та цивільного населення, пошук кандидатів для проходження служби за контрактом.
«Ярослав вірить, що війна не назавжди, просто треба набратися терпіння, адже попереду на нас чекає перемога!» - йдеться у повідомленні.
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