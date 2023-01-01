Герой України в Луцьку: все почалося не в лютому 2022-го

У Луцьку відбуласьподій російсько-української війни 2014 року. Герой України, ветеран новітньої війни, який переніс полон, тортури і провадив рух спротиву російській окупації на території Луганської області, презентував документальну стрічку «Як починалась війна. Хроніки. Свідки».Про це у фейсбуці інформує Волинська ОВА.Короткометражний фільм зітканий зі свідчень місцевих жителів, журналістів та кадрів з площ і вулиць Харківщини, Донеччини, Луганщини. Про те, як поступово і на перший погляд ненав’язливо росія забирала український схід.«Можливо, серед волинян виникне питання – чому саме Жемчугов розпочав цей проєкт? Чому саме мешканці Луганської області приїхали розповідати про те, як правильно виховувати молодь і бути патріотами?», – розпочала презентацію, координаторка проєкту «Як починалась війна».Відповідь на це питання у подружжя проста. «У 2014 році ми перші стикнулись із війною. Ми бачили продажність структур, які мали нас захищати. Співробітників СБУ, прокуратури, прикордонників та поліції, які здавали наш регіон. Здавали Донецьк, здавали Луганськ, здавали Харків. Харків вистояв – Донецьк і Луганськ ні, тому що ми були найближче до росії», – розповідає пані Олена.Близькість до росії є не лише географічна. Йдеться про м’яку русифікацію, яка процвітала на сході України. Перевага російської мови у спілкуванні чи працевлаштуванні, засилля російської літератури у бібліотеках, насмішкувате слово «хохол» щодо українців, які обирали українське. Так зростала напруга, недовіра і протиставлення.«Тоді, у 2014 серед моїх так званих земляків звучало «нам не потрібні западеновци». І я би не хотіла, щоб на Волині також звучало «нам не потрібні східняки», – каже Олена Жемчугова. – Поруч із вами є білорусь. І 2022 рік показав, наскільки багато зрадників є по всій Україні».«Історія та культура виховують у нас патріотизм і гідність, – переконаний пан Володимир. – Більшість наших людей у своєму житті прочитали тільки одну історичну книгу – і це підручник історії, який їх примусили у школі прочитати. І на жаль, для більшості це був радянський підручник історії».Тому проєкт «Як починалась війна. Хроніки. Свідки» за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики створений для протидії російській пропаганді і національно-патріотичного відродження. У своїх освітніх лекціях для молоді Володимир Жемчугов використовує лише факти, які може перевірити кожен бажаючий. «Діти не потерплять фальші, вони найпершими відчувають брехню», – каже автор.Тож такі зустрічі вже відбулися у багатьох закладах освіти області. Зокрема, почути про початок війни з перших уст від безпосереднього учасника тих подій мали змогу студенти Луцького педагогічного коледжу, Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні, Луцького національного технічного університету, а також вихованці Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства та Маневицького ліцею №1 імені Героя України Андрія Снітка. Зустрічі триватимуть до 10 листопада.