СБУ впіймала спритників, які хотіли вивезти обладнання для винищувачів

СБУ впіймала спритників, які хотіли вивезти обладнання для винищувачів
Працівники СБУ затримали трьох ділків, які хотіли вивезти з України обладнання для винищувачів МіГ-29.

Про це у телеграмі інформує пресслужба СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки ліквідувала міжнародний канал нелегального вивезення з України комплектуючих до бойових літаків.

У результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримано організатора нелегального трафіку і двох його спільників.

Зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн. За наявними даними, відповідні комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ.

Для переправлення продукції зарубіжним клієнтам ділки планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю.

Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі «свій-чужий» системою ППО.

Також в Одеській області співробітники СБУ затримали «на гарячому» одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через невизнане Придністров’я.

Щоб таємно вивезти товар, ділок заховав його у технологічних порожнинах власного авто.

За даними слідства, організатором «схеми» виявився комерсант з Харкова. Для пошуку зарубіжних клієнтів він розміщував «рекламні» оголошення про авіакомплектуючі на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів вилучено велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправки за кордон.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної діяльності, у тому числі причетних до розкрадання авіапродукції з українських заводів.


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Теги: зрадники, СБУ
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