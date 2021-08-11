У Луцьку поліцейський розшукав злодія
Сьогодні, 17:30
У Луцьку дільничний офіцер поліції розкрив крадіжку з магазину.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До поліції звернувся охоронець одного із магазинів Луцька та повідомив, що з полиць торгового закладу невідома особа викрала продукти харчування.
Дільничний офіцер поліції провів оперативно розшукові заходи та встановив зловмисника, причетного до скоєння крадіжки. Ним виявився 23-річний житель Донеччини.
Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану. До слова, зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк на строк від п'яти до восьми років. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До поліції звернувся охоронець одного із магазинів Луцька та повідомив, що з полиць торгового закладу невідома особа викрала продукти харчування.
Дільничний офіцер поліції провів оперативно розшукові заходи та встановив зловмисника, причетного до скоєння крадіжки. Ним виявився 23-річний житель Донеччини.
Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану. До слова, зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк на строк від п'яти до восьми років. Триває слідство.
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