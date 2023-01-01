У Луцьку не розминулися BMW і Tesla
Сьогодні, 17:47
Через аварію, що сталася в Луцьку сьогодні, 8 листопада, на вулиці Марії Заньковецької істотно ускладнений рух.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія сталася опісля 17:00 сьогодні, 8 листопада. На вулиці Марії Заньковецької зіткнулися автомобілі BMW і Tesla.
На щастя, минулося без постраждалих. Лише транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
На місці ДТП працює поліція.
Рух вулицею істотно ускладнений.
Детальніше - згодом.
Нагадаємо, свідомі громадяни повідомили поліцейському офіцеру Нововолинської громади про нетверезого водія.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія сталася опісля 17:00 сьогодні, 8 листопада. На вулиці Марії Заньковецької зіткнулися автомобілі BMW і Tesla.
На щастя, минулося без постраждалих. Лише транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
На місці ДТП працює поліція.
Рух вулицею істотно ускладнений.
Детальніше - згодом.
Нагадаємо, свідомі громадяни повідомили поліцейському офіцеру Нововолинської громади про нетверезого водія.
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