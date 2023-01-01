На Волині провели в останню путь Героя Андрія Горенчука
Сьогодні, 18:10
На Волині рідні та близькі попрощалися із військовослужбовцем Андрієм Горенчуком, серце якого зупинилося під час лікування.
Про це у фейсбуці повідомили у спільноті Свято-Благовіщенського собору Православної церкви України у Ковелі.
«Андрій Горенчук. Вічна пам’ять українському захиснику», йдеться у повідомленні.
Життя 33-річного військовослужбовця Андрія Горенчука із села Мощена обірвалося у ковельській лікарні.
Військовий проходив тривале лікування у медичному закладі у Ковелі через численні контузії та поранення.
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Про це у фейсбуці повідомили у спільноті Свято-Благовіщенського собору Православної церкви України у Ковелі.
«Андрій Горенчук. Вічна пам’ять українському захиснику», йдеться у повідомленні.
Життя 33-річного військовослужбовця Андрія Горенчука із села Мощена обірвалося у ковельській лікарні.
Військовий проходив тривале лікування у медичному закладі у Ковелі через численні контузії та поранення.
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