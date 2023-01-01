На Волині провели в останню путь Героя Андрія Горенчука

Андрієм Горенчуком, серце якого зупинилося під час лікування.



Про це у фейсбуці повідомили у спільноті Свято-Благовіщенського собору Православної церкви України у Ковелі.



«Андрій Горенчук. Вічна пам’ять українському захиснику», йдеться у повідомленні.



Життя 33-річного військовослужбовця Андрія Горенчука із села Мощена обірвалося у ковельській лікарні.



Військовий проходив тривале лікування у медичному закладі у Ковелі через численні контузії та поранення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рідні та близькі попрощалися із військовослужбовцем, серце якогоПро це у фейсбуці повідомили у спільноті Свято-Благовіщенського собору Православної церкви України у Ковелі.«Андрій Горенчук. Вічна пам’ять українському захиснику», йдеться у повідомленні.Життя 33-річного військовослужбовця Андрія Горенчука із села Мощена обірвалося у ковельській лікарні.Військовий проходив тривале лікування у медичному закладі у Ковелі через численні контузії та поранення.

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