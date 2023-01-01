Спомин про Героя. Лучанин Михайло Штик поліг при обороні Харкова

Спомин про Героя. Лучанин Михайло Штик поліг при обороні Харкова
Військовослужбовець із Волині Михайло Штик (позивний «Штик») загинув 6 червня 2022 року при обороні Харкова.

Про це у фейсбуці інформує Янголи на щиті Ратне.

Народився воїн 26 березня 1967-го в селі Самари. Вищу освіту здобув в Рівенському водному університеті. Любив спорт, моржував, дуже гарно малював, займався склом, а пізніше зайнявся виготовленням сходів де і знайшов себе(він так про себе говорив). Проживав у Луцьку.

З початком повномасштабного вторгнення у перші ж дні пішов добровольцем через добробати. Був бійцем 2-ї штурмової роти 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії.
Спомин про Героя. Лучанин Михайло Штик поліг при обороні Харкова

«Народився Михайло в багатодітній сім'ї, де виховувалося семеро дітей. Він – найстарший, а тому був для менших братів та сестер підтримкою, порадником, Захисником. Завжди давав слушні поради . Приїзд додому був святом для усіх. Збиралися за родинним столом і як Міша починав говорити, то сміх був вже цілий вечір. Знав дуже багато цікавих історій, вмів їх переказати.» –поділились рідні Михайла.

Похований захисник в рідному селі Самари.

Не дочекалися свого героя батьки і донька. Скільки б часу не минуло, рідним однаково болить душа за турботливим сином та чуйним, уважним татом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Сьогодні, 20:00
На священників УПЦ (МП) відкрили 68 кримінальних справ
Сьогодні, 19:20
Спомин про Героя. Лучанин Михайло Штик поліг при обороні Харкова
Сьогодні, 18:55
В аварії загинув військовий із Волині
Сьогодні, 18:28
На Волині провели в останню путь Героя Андрія Горенчука
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
В аварії загинув військовий із Волині В аварії загинув військовий із Волині
Сьогодні, 18:28
На Волині провели в останню путь Героя Андрія Горенчука На Волині провели в останню путь Героя Андрія Горенчука
Сьогодні, 18:10
«На щиті»: на Волинь повертається Герой Яким Киричук «На щиті»: на Волинь повертається Герой Яким Киричук
Сьогодні, 16:32
Нагороди полеглих лучан отримали рідні Нагороди полеглих лучан отримали рідні
Сьогодні, 14:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загинув на Харківщині: у Рожищі попрощалися із Героєм Володимиром Островим
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
На священників УПЦ (МП) відкрили 68 кримінальних справ
Сьогодні, 19:20
 0
Спомин про Героя. Лучанин Михайло Штик поліг при обороні Харкова
Сьогодні, 18:55
 0
В аварії загинув військовий із Волині
Сьогодні, 18:28
 0
Медіа
відео
1/8