Спомин про Героя. Лучанин Михайло Штик поліг при обороні Харкова
Сьогодні, 18:55
Військовослужбовець із Волині Михайло Штик (позивний «Штик») загинув 6 червня 2022 року при обороні Харкова.
Про це у фейсбуці інформує Янголи на щиті Ратне.
Народився воїн 26 березня 1967-го в селі Самари. Вищу освіту здобув в Рівенському водному університеті. Любив спорт, моржував, дуже гарно малював, займався склом, а пізніше зайнявся виготовленням сходів де і знайшов себе(він так про себе говорив). Проживав у Луцьку.
З початком повномасштабного вторгнення у перші ж дні пішов добровольцем через добробати. Був бійцем 2-ї штурмової роти 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії.
«Народився Михайло в багатодітній сім'ї, де виховувалося семеро дітей. Він – найстарший, а тому був для менших братів та сестер підтримкою, порадником, Захисником. Завжди давав слушні поради . Приїзд додому був святом для усіх. Збиралися за родинним столом і як Міша починав говорити, то сміх був вже цілий вечір. Знав дуже багато цікавих історій, вмів їх переказати.» –поділились рідні Михайла.
Похований захисник в рідному селі Самари.
Не дочекалися свого героя батьки і донька. Скільки б часу не минуло, рідним однаково болить душа за турботливим сином та чуйним, уважним татом.
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Про це у фейсбуці інформує Янголи на щиті Ратне.
Народився воїн 26 березня 1967-го в селі Самари. Вищу освіту здобув в Рівенському водному університеті. Любив спорт, моржував, дуже гарно малював, займався склом, а пізніше зайнявся виготовленням сходів де і знайшов себе(він так про себе говорив). Проживав у Луцьку.
З початком повномасштабного вторгнення у перші ж дні пішов добровольцем через добробати. Був бійцем 2-ї штурмової роти 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії.
«Народився Михайло в багатодітній сім'ї, де виховувалося семеро дітей. Він – найстарший, а тому був для менших братів та сестер підтримкою, порадником, Захисником. Завжди давав слушні поради . Приїзд додому був святом для усіх. Збиралися за родинним столом і як Міша починав говорити, то сміх був вже цілий вечір. Знав дуже багато цікавих історій, вмів їх переказати.» –поділились рідні Михайла.
Похований захисник в рідному селі Самари.
Не дочекалися свого героя батьки і донька. Скільки б часу не минуло, рідним однаково болить душа за турботливим сином та чуйним, уважним татом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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