На священників УПЦ (МП) відкрили 68 кримінальних справ
Сьогодні, 19:20
СБУ відкрила вже 68 кримінальних справ проти представників «п’ятої колони» з УПЦ (МП).
Про це з посиланням на пресслужбу СБУ інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.
За словами речника СБУ, спектр злочинів проросійських священників дуже широкий — від державної зради і колабораціонізму, до переправлення ухилянтів через кордон і навіть поширення дитячої порнографії.
Майже два десятки церковників УП (МП) вже засуджено. Вони отримали терміни від 5 до 12 років.
Окрім того, за ініціативою СБУ 19 представників УПЦ (МП) були позбавлені українського громадянства, бо мали російські паспорти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це з посиланням на пресслужбу СБУ інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.
За словами речника СБУ, спектр злочинів проросійських священників дуже широкий — від державної зради і колабораціонізму, до переправлення ухилянтів через кордон і навіть поширення дитячої порнографії.
Майже два десятки церковників УП (МП) вже засуджено. Вони отримали терміни від 5 до 12 років.
Окрім того, за ініціативою СБУ 19 представників УПЦ (МП) були позбавлені українського громадянства, бо мали російські паспорти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
Сьогодні, 20:00
На священників УПЦ (МП) відкрили 68 кримінальних справ
Сьогодні, 19:20
Спомин про Героя. Лучанин Михайло Штик поліг при обороні Харкова
Сьогодні, 18:55
В аварії загинув військовий із Волині
Сьогодні, 18:28