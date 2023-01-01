На священників УПЦ (МП) відкрили 68 кримінальних справ

СБУ відкрила вже 68 кримінальних справ проти представників «п’ятої колони» з УПЦ (МП).Про це з посиланням на пресслужбу СБУ інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.За словами речника СБУ, спектр злочинів проросійських священників дуже широкий — від державної зради і колабораціонізму, до переправлення ухилянтів через кордон і навіть поширення дитячої порнографії.Майже два десятки церковників УП (МП) вже засуджено. Вони отримали терміни від 5 до 12 років.Окрім того, за ініціативою СБУ 19 представників УПЦ (МП) були позбавлені українського громадянства, бо мали російські паспорти.