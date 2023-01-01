На священників УПЦ (МП) відкрили 68 кримінальних справ

На священників УПЦ (МП) відкрили 68 кримінальних справ
СБУ відкрила вже 68 кримінальних справ проти представників «п’ятої колони» з УПЦ (МП).

Про це з посиланням на пресслужбу СБУ інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.

За словами речника СБУ, спектр злочинів проросійських священників дуже широкий — від державної зради і колабораціонізму, до переправлення ухилянтів через кордон і навіть поширення дитячої порнографії.



Майже два десятки церковників УП (МП) вже засуджено. Вони отримали терміни від 5 до 12 років.

Окрім того, за ініціативою СБУ 19 представників УПЦ (МП) були позбавлені українського громадянства, бо мали російські паспорти.

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Теги: Московський патріархат, Україна
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