В аварії загинув військовий із Волині
Сьогодні, 18:28
У дорожньо-транспортній пригоді неподалік рідного села Прип’ять на Волині обірвалося життя прикордонника Луцького загону Юрія Бородіча.
Про це у фейсбуці повідомив Прип’ятський старостинський округ.
«Прип'ятський старостинський округ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого в ДТП нашого односельчанина Юрія Бородіча. Життя непередбачуване, пройшовши пекло війни - Юра загинув біля рідного села Прип'ять», - йдеться у повідомленні.
Чоловіка призвали на військову службу під час мобілізації у травні 2022 року в Державну прикордонну службу України. У складі Луцького прикордонного загону виконував бойові завдання на нульових лініях оборони.
Сьогодні, 8 листопада, краяни провели Юрія Бородіча в останню путь.
Нагадаємо, у Луцьку жителі громади попрощалися із військовослужбовцем Романом Домановим, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами.
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Про це у фейсбуці повідомив Прип’ятський старостинський округ.
«Прип'ятський старостинський округ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого в ДТП нашого односельчанина Юрія Бородіча. Життя непередбачуване, пройшовши пекло війни - Юра загинув біля рідного села Прип'ять», - йдеться у повідомленні.
Чоловіка призвали на військову службу під час мобілізації у травні 2022 року в Державну прикордонну службу України. У складі Луцького прикордонного загону виконував бойові завдання на нульових лініях оборони.
Сьогодні, 8 листопада, краяни провели Юрія Бородіча в останню путь.
Нагадаємо, у Луцьку жителі громади попрощалися із військовослужбовцем Романом Домановим, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами.
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