В аварії загинув військовий із Волині

У дорожньо-транспортній пригоді неподалік рідного села Прип’ять на Волині обірвалося життя прикордонника Луцького загонуПро це у фейсбуці повідомив Прип’ятський старостинський округ.«Прип'ятський старостинський округ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого в ДТП нашого односельчанина Юрія Бородіча. Життя непередбачуване, пройшовши пекло війни - Юра загинув біля рідного села Прип'ять», - йдеться у повідомленні.Чоловіка призвали на військову службу під час мобілізації у травні 2022 року в Державну прикордонну службу України. У складі Луцького прикордонного загону виконував бойові завдання на нульових лініях оборони.Сьогодні, 8 листопада, краяни провели Юрія Бородіча в останню путь.Нагадаємо, у Луцьку жителі громади, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами.