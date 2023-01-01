Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова

Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова
У Луцьку жителі громади попрощалися із військовослужбовцем Романом Домановим, який віддав своє життя у війні з російськими окупантами.

Сьогодні, 8 листопада, його відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці, повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.

Доманов Роман Павлович (24.05.1989 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду радіотелефоніста 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї 3 механізованого батальйону.
Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова
Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова
Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова

Загинув 2 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова

До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися і владці.
Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова
Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова

Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова
Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова
Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова
Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова

Воїна Романа Доманова поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - зазначили у міськраді.
Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова

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Теги: загиблі, війна
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