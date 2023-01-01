Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова

У Луцьку жителі громади попрощалися із військовослужбовцем, якийу війні з російськими окупантами.Сьогодні, 8 листопада, його відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці, повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.Доманов Роман Павлович (24.05.1989 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду радіотелефоніста 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї 3 механізованого батальйону.Загинув 2 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися і владці.Після завершення панахиди домовину з тілом Героя прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Воїна Романа Доманова поховали на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» - зазначили у міськраді.