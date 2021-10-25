«Дію» інтегрували із застосунком «Укрзалізниці»

«Дію» інтегрували із застосунком «Укрзалізниці»
Задля боротьба з перекупами в Україні інтегрували Дію із застосунком «Укрзалізниці».

Про це повідомляє у телеграмі глава Мінцифри Михайло Федоров.

Він зазначив, що в Україні триває системна боротьба з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом.

«Верифікація акаунту через Дію підтвердить, що ви — реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій», - зазначив він.

А отже, купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі.

«Також останнім часом для повернення міжнародних квитків треба було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року. Завдяки Дія.Підпису це в минулому. Все робитимете в застосунку УЗ за кілька секунд», - запевнив урядовець.

Нагадаємо, уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії.

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Теги: Дія, застосунок
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