«Дію» інтегрували із застосунком «Укрзалізниці»
Сьогодні, 14:43
Задля боротьба з перекупами в Україні інтегрували Дію із застосунком «Укрзалізниці».
Про це повідомляє у телеграмі глава Мінцифри Михайло Федоров.
Він зазначив, що в Україні триває системна боротьба з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом.
«Верифікація акаунту через Дію підтвердить, що ви — реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій», - зазначив він.
А отже, купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі.
«Також останнім часом для повернення міжнародних квитків треба було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року. Завдяки Дія.Підпису це в минулому. Все робитимете в застосунку УЗ за кілька секунд», - запевнив урядовець.
Нагадаємо, уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє у телеграмі глава Мінцифри Михайло Федоров.
Він зазначив, що в Україні триває системна боротьба з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Тепер придбати квиток на найпопулярніший потяг Київ — Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія.Підписом.
«Верифікація акаунту через Дію підтвердить, що ви — реальна людина. Тож якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки — після перевірки його заблокують. А людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій», - зазначив він.
А отже, купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі.
«Також останнім часом для повернення міжнародних квитків треба було їхати на вокзал, стояти в черзі, писати заяву та чекати на повернення коштів до пів року. Завдяки Дія.Підпису це в минулому. Все робитимете в застосунку УЗ за кілька секунд», - запевнив урядовець.
Нагадаємо, уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Верховна Рада прийняла закон про «військовий ПДФО»
Сьогодні, 14:55
Нагороди полеглих лучан отримали рідні
Сьогодні, 14:47
«Дію» інтегрували із застосунком «Укрзалізниці»
Сьогодні, 14:43
Міністр молоді та спорту Гутцайт написав заяву на звільнення
Сьогодні, 14:29
Лучани навколішки провели в останню путь Героя Романа Доманова
Сьогодні, 14:11