Відтепер оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон можна у «Дії»

Уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії.Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.Працюватиме все дуже просто. Необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн.Послуга в Дії буде повністю безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.