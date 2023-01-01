Відтепер оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон можна у «Дії»

Відтепер оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон можна у «Дії»
Уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у Дії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Працюватиме все дуже просто. Необхідно, щоб в обох батьків була Дія. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн.

Послуга в Дії буде повністю безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

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Теги: Дія, дозвіл
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