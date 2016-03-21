Зрушення з мертвої точки, – ЄС представив Кулебі можливий формат спецтрибуналу для Путіна





Про це глава МЗС повідомив після зустрічі з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї та єврокомісаром з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, - пише



Рейндерс представив Кулебі бачення ЄС щодо можливої форми спеціального трибуналу для засудження злочину російської агресії проти України.



"Європейський Союз довго працював над цим варіантом. (...) Ми домовилися провести додаткові дискусії, щоб юристи оцінили цю пропозицію з політичної та юридичної точки зору. Але це зрушення з мертвої точки", – сказав Кулеба.



Крім того, вони обговорили створення загальноєвропейської правової рамки для використання заморожених російських активів в інтересах відновлення України.



Також Кулеба закликав включити "Росатом" до санкційного пакету. За його словами, європейські партнери роблять велику помилку, дозволяючи Росії заробляти на цьому гроші.



"Україна разом з компанією Westinghouse запропонувала рішення, яке руйнує монополію Росії на постачання палива на атомні електростанції в країнах ЄС, побудовані Росією та Радянським союзом", – зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник МЗС України Дмитро Кулеаб дізнався від представників ЄС бачення щодо можливої форми спеціального трибуналу для засудження злочину російської агресії проти України.Про це глава МЗС повідомив після зустрічі з єврокомісаром з питань розширення Олівером Варгеї та єврокомісаром з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, - пише 24 Канал Рейндерс представив Кулебі бачення ЄС щодо можливої форми спеціального трибуналу для засудження злочину російської агресії проти України."Європейський Союз довго працював над цим варіантом. (...) Ми домовилися провести додаткові дискусії, щоб юристи оцінили цю пропозицію з політичної та юридичної точки зору. Але це зрушення з мертвої точки", – сказав Кулеба.Крім того, вони обговорили створення загальноєвропейської правової рамки для використання заморожених російських активів в інтересах відновлення України.Також Кулеба закликав включити "Росатом" до санкційного пакету. За його словами, європейські партнери роблять велику помилку, дозволяючи Росії заробляти на цьому гроші."Україна разом з компанією Westinghouse запропонувала рішення, яке руйнує монополію Росії на постачання палива на атомні електростанції в країнах ЄС, побудовані Росією та Радянським союзом", – зазначив він.

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