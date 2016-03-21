Держрезерв продасть «шапки-вушанки», які купували для армії

Держрезерв позбавиться запасів «шапок-вушанок» та іншого незатребуваного майна.Про це повідомило Міністерство економіки України.Шапки зі штучного хутра для військовослужбовців були закладені до Держрезерву на початку 2000-х років. Але з 2017 року Міністерство оборони запровадило нові правила носіння військової форми. Тож «вушанки» перестали відповідати вимогам.Також Держрезерв продасть зерно врожаїв 2007–2018 років. Мінекономіки пояснило, що терміни зберігання зерна державного резерву — 2 роки. Якість зерна погіршується, а отже зменшується його вартість. Зволікання з реалізацією загрожує державі більшими збитками, наголосили у відомстві.Крім того, на конкурсних засадах планують продати моторне мастило М-63/10D, термін зберігання якого також завершується.Заступник міністра економіки Ігор Фоменко пояснив, що продаж незатребуваного майна, термін зберігання якого закінчився, дозволить державі заощадити кошти, які сьогодні витрачають на його зберігання.«Це фактично майно, яке виявилося непотрібним замовникам навіть в умовах війни, що само по собі показово. Натомість надходження від продажу дозволять нам освіжити та поповнити запаси Держрезерву», — додав Фоменко.За його словами, до Держрезерву планують придбати товари та предмети, які відповідають сучасним потребам держави й замовників.Нині триває реформа Держрезерву, її мета — створити сучасну, ефективну та раціональну системи державних резервів. Одним із ключових для реалізації реформи є закон «Про державні резерви», який набуде чинності 16 грудня 2023 року.Реформа запроваджує єдиний реєстр державних резервів, посилює контроль за різними держрезервами та відповідальність за порушення законодавства, умов договору зі збереження та інше.Також вона передбачає, зокрема, що продаж матеріальних цінностей із держрезерву відбуватиметься виключно на електронному аукціоні. Також встановлюються чіткі терміни зберігання та освіження матрезервів тощо.