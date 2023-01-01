Волинянка малює картини вогнем та металом. ФОТО





Нещодавно юна художниця взяла участь в артперформансі “Народні ремесла”, що відбувся у музеї декоративно-прикладного мистецтва Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського, цікаво представивши на ньому свої творчі вміння в етнічному образі, який сягає корінням початку минулого століття. Нині Ангеліна є студенткою четвертого курсу цього навчального закладу, - пише газета



Як розповідає співрозмовниця, мистецтво для неї – спосіб виразити свою національну приналежність, патріотизм, додаючи, що вона завжди, ще з дитячих років, цікавилась тим, як вогонь може залишати неймовірні малюнки на дереві. Тому згодом спробувала опанувати вподобаний раніше художній напрямок. Нехай він і вимагає великої уваги та точності, оскільки помилки в пірографії практично не виправити, але Ангеліні ця особливість якраз імпонує. Процес випалювання, як каже сама виконавиця, подібний до медитації.



Окрім того, вона віддає перевагу малюванню портретів, переважно працюючи з гуашевою фарбою. В натюрмортах та малюнках втілює своє бачення всього, що оточує, а портрети дозволяють їй виразити глибину індивідуальності кожної людини, яку дівчина зображує на полотні.



Сучасність також неодмінно відбивається у творчості Ангеліни. В її пірографічних роботах помітно модерні елементи та мотиви, які часто присвячені темі України, представляють нашу державу сильною, незалежною. Втілюючи дух рідної Батьківщини, Ангеліна Корнійчук мріє про те, що колись допомагатиме новим художникам досягати хисту, хоче бути корисною країні в якій народилася.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ангеліна Корнійчук із села Бузаки створює цікаві пірографії, випалюючи розпеченим металом зображення на дерев’яних поверхнях.Нещодавно юна художниця взяла участь в артперформансі “Народні ремесла”, що відбувся у музеї декоративно-прикладного мистецтва Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського, цікаво представивши на ньому свої творчі вміння в етнічному образі, який сягає корінням початку минулого століття. Нині Ангеліна є студенткою четвертого курсу цього навчального закладу, - пише газета "Полісся" Як розповідає співрозмовниця, мистецтво для неї – спосіб виразити свою національну приналежність, патріотизм, додаючи, що вона завжди, ще з дитячих років, цікавилась тим, як вогонь може залишати неймовірні малюнки на дереві. Тому згодом спробувала опанувати вподобаний раніше художній напрямок. Нехай він і вимагає великої уваги та точності, оскільки помилки в пірографії практично не виправити, але Ангеліні ця особливість якраз імпонує. Процес випалювання, як каже сама виконавиця, подібний до медитації.Окрім того, вона віддає перевагу малюванню портретів, переважно працюючи з гуашевою фарбою. В натюрмортах та малюнках втілює своє бачення всього, що оточує, а портрети дозволяють їй виразити глибину індивідуальності кожної людини, яку дівчина зображує на полотні.Сучасність також неодмінно відбивається у творчості Ангеліни. В її пірографічних роботах помітно модерні елементи та мотиви, які часто присвячені темі України, представляють нашу державу сильною, незалежною. Втілюючи дух рідної Батьківщини, Ангеліна Корнійчук мріє про те, що колись допомагатиме новим художникам досягати хисту, хоче бути корисною країні в якій народилася.

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