Любешівська селищна рада купила військовим цифрово-аналогову рацію

Любешівська селищна рада купила військовим цифрово-аналогову рацію
Любешівська селищна рада закупила військовим цифрово-аналогову рацію марки «Моторола», вартістю 38 000 грн.

Попередньо відповідний лист-звернення щодо надання допомоги в придбанні зазначеного пристрою надійшов від командира однієї з новостворених військових частин, - йдеться на сайті селищної ради.

«Любешівська громада не стоїть осторонь в цей нелегкий для країни час та надає вагому фінансову та матеріальну допомогу Збройним Силам України. Водночас перед нами поставлені важливі завдання, виконання яких потребує комплектації батальйону визначеними технічними засобами. Просимо розглянути можливість сприяння матеріально-технічному забезпеченню …» - йдеться в офіційному документі із зазначеним переліком військового обладнання, адресованому селищному голові.

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Теги: війна, армія, допомога, Україна, Волинь, Любешів
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