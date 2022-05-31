Який на Волині середній розмір пенсії





Загалом на виплати спрямують понад 1,2 млрд гривень, - про це повідомляє Волинська ОВА, посилаючись на головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.



Виплату пенсій проводять згідно затвердженого графіку у визначену кожному пенсіонеру дату. Пенсії можна отримати як через поштові відділення, так і через банківські установи.



До слова, середній розмір пенсії на Волині становить 4 тис. 716 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині стартувало фінансування пенсій за листопад 2023 року.Загалом на виплати спрямують понад 1,2 млрд гривень, - про це повідомляє Волинська ОВА, посилаючись на головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.Виплату пенсій проводять згідно затвердженого графіку у визначену кожному пенсіонеру дату. Пенсії можна отримати як через поштові відділення, так і через банківські установи.До слова, середній розмір пенсії на Волині становить 4 тис. 716 грн.

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