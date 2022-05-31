Який на Волині середній розмір пенсії
Сьогодні, 08:25
На Волині стартувало фінансування пенсій за листопад 2023 року.
Загалом на виплати спрямують понад 1,2 млрд гривень, - про це повідомляє Волинська ОВА, посилаючись на головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.
Виплату пенсій проводять згідно затвердженого графіку у визначену кожному пенсіонеру дату. Пенсії можна отримати як через поштові відділення, так і через банківські установи.
До слова, середній розмір пенсії на Волині становить 4 тис. 716 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Загалом на виплати спрямують понад 1,2 млрд гривень, - про це повідомляє Волинська ОВА, посилаючись на головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.
Виплату пенсій проводять згідно затвердженого графіку у визначену кожному пенсіонеру дату. Пенсії можна отримати як через поштові відділення, так і через банківські установи.
До слова, середній розмір пенсії на Волині становить 4 тис. 716 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 8 листопада
Сьогодні, 09:07
Який на Волині середній розмір пенсії
Сьогодні, 08:25
83-річна волинянка тче килими без окулярів. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Держрезерв продасть «шапки-вушанки», які купували для армії
Сьогодні, 06:31