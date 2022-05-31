Який на Волині середній розмір пенсії

Який на Волині середній розмір пенсії
На Волині стартувало фінансування пенсій за листопад 2023 року.

Загалом на виплати спрямують понад 1,2 млрд гривень, - про це повідомляє Волинська ОВА, посилаючись на головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Виплату пенсій проводять згідно затвердженого графіку у визначену кожному пенсіонеру дату. Пенсії можна отримати як через поштові відділення, так і через банківські установи.

До слова, середній розмір пенсії на Волині становить 4 тис. 716 грн.

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Теги: пенсія, Україна, гроші
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