Курс валют у Луцьку 8 листопада
Сьогодні, 09:07
8 листопада готівковий курс долара становить 37.38, продають його за 37.76.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.00, а продають за 40.35.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.86, а продають за 9.03.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.00, а продають за 40.35.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.86, а продають за 9.03.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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