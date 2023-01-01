Сили оборони знищили ще 780 загарбників

Сили оборони знищили ще 780 загарбників
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 780 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу − близько 307 640 (+780) осіб,

◾ танків − 5 301 (+8) од,

◾ бойових броньованих машин − 9 996 (+22) од,

◾ артилерійських систем − 7 439 (+29) од,

◾ РСЗВ − 872 (+3) од,

◾ засобів ППО − 572 (+2) од,

◾ літаків − 322 (+0) од,

◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 567 (+10) од,

◾ крилатих ракет − 1 556 (+0) од,

◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,

◾ підводних човнів − 1 (+0) од,

◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 814 (+47) од,

◾ спеціальної техніки − 1 054 (+5) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Втрати росії
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