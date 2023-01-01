Сили оборони знищили ще 780 загарбників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу − близько 307 640 (+780) осіб,



◾ танків − 5 301 (+8) од,



◾ бойових броньованих машин − 9 996 (+22) од,



◾ артилерійських систем − 7 439 (+29) од,



◾ РСЗВ − 872 (+3) од,



◾ засобів ППО − 572 (+2) од,



◾ літаків − 322 (+0) од,



◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 567 (+10) од,



◾ крилатих ракет − 1 556 (+0) од,



◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,



◾ підводних човнів − 1 (+0) од,



◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 814 (+47) од,



◾ спеціальної техніки − 1 054 (+5) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 780 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.23 орієнтовно склали:◾ особового складу − близько 307 640 (+780) осіб,◾ танків − 5 301 (+8) од,◾ бойових броньованих машин − 9 996 (+22) од,◾ артилерійських систем − 7 439 (+29) од,◾ РСЗВ − 872 (+3) од,◾ засобів ППО − 572 (+2) од,◾ літаків − 322 (+0) од,◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 567 (+10) од,◾ крилатих ракет − 1 556 (+0) од,◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,◾ підводних човнів − 1 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 814 (+47) од,◾ спеціальної техніки − 1 054 (+5) од.Дані уточнюються.

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