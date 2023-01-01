Сили оборони знищили ще 780 загарбників
Сьогодні, 09:15
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 780 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 307 640 (+780) осіб,
◾ танків − 5 301 (+8) од,
◾ бойових броньованих машин − 9 996 (+22) од,
◾ артилерійських систем − 7 439 (+29) од,
◾ РСЗВ − 872 (+3) од,
◾ засобів ППО − 572 (+2) од,
◾ літаків − 322 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 567 (+10) од,
◾ крилатих ракет − 1 556 (+0) од,
◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 814 (+47) од,
◾ спеціальної техніки − 1 054 (+5) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 307 640 (+780) осіб,
◾ танків − 5 301 (+8) од,
◾ бойових броньованих машин − 9 996 (+22) од,
◾ артилерійських систем − 7 439 (+29) од,
◾ РСЗВ − 872 (+3) од,
◾ засобів ППО − 572 (+2) од,
◾ літаків − 322 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 324 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 567 (+10) од,
◾ крилатих ракет − 1 556 (+0) од,
◾ кораблів/катерів − 20 (+0) од,
◾ підводних човнів − 1 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 9 814 (+47) од,
◾ спеціальної техніки − 1 054 (+5) од.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Помер волонтер з Харківщини, який з родиною переїхав на Волинь
Сьогодні, 09:42
«Спочатку дрони, потім стадіони»: під Волинською ОВА – акція
Сьогодні, 09:27
Сили оборони знищили ще 780 загарбників
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 8 листопада
Сьогодні, 09:07