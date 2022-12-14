Помер волонтер з Харківщини, який з родиною переїхав на Волинь
Сьогодні, 09:42
Пішов з життя волонтер з Харківщини Юрій Крам, який з родиною переїхав на Волинь.
Про це повідомляють у волонтерському центрі «Серце патріота».
"Пішов з життя наш близький друг, волонтер та просто дуже хороша людина Юрій Крам. Юрій з родиною волонтерили і допомагали ЗСУ та потребуючим людям з 2015-го року.
Вони жили разом з сім'єю в Харківській області і перші місяці великої війни вони провели в окупації, більше двох місяців ми не могли вийти з ними на зв'язок, але їм вдалось врятуватись!
Пана Юрія з родиною прихистила Волинь і вони продовжували тут свою волонтерську діяльність всією сім'єю. Щирі співчуття родині і вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють у волонтерському центрі «Серце патріота».
"Пішов з життя наш близький друг, волонтер та просто дуже хороша людина Юрій Крам. Юрій з родиною волонтерили і допомагали ЗСУ та потребуючим людям з 2015-го року.
Вони жили разом з сім'єю в Харківській області і перші місяці великої війни вони провели в окупації, більше двох місяців ми не могли вийти з ними на зв'язок, але їм вдалось врятуватись!
Пана Юрія з родиною прихистила Волинь і вони продовжували тут свою волонтерську діяльність всією сім'єю. Щирі співчуття родині і вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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