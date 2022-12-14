Помер волонтер з Харківщини, який з родиною переїхав на Волинь

Помер волонтер з Харківщини, який з родиною переїхав на Волинь
Пішов з життя волонтер з Харківщини Юрій Крам, який з родиною переїхав на Волинь.

Про це повідомляють у волонтерському центрі «Серце патріота».

"Пішов з життя наш близький друг, волонтер та просто дуже хороша людина Юрій Крам. Юрій з родиною волонтерили і допомагали ЗСУ та потребуючим людям з 2015-го року.

Вони жили разом з сім'єю в Харківській області і перші місяці великої війни вони провели в окупації, більше двох місяців ми не могли вийти з ними на зв'язок, але їм вдалось врятуватись!

Пана Юрія з родиною прихистила Волинь і вони продовжували тут свою волонтерську діяльність всією сім'єю. Щирі співчуття родині і вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні.
Помер волонтер з Харківщини, який з родиною переїхав на Волинь

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
Помер волонтер з Харківщини, який з родиною переїхав на Волинь
Помер волонтер з Харківщини, який з родиною переїхав на Волинь

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Теги: Волонтер, Харківщина, Волинь, смерть
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