Помер волонтер з Харківщини, який з родиною переїхав на Волинь

Юрій Крам, який з родиною переїхав на Волинь.



Про це



"Пішов з життя наш близький друг, волонтер та просто дуже хороша людина Юрій Крам. Юрій з родиною волонтерили і допомагали ЗСУ та потребуючим людям з 2015-го року.



Вони жили разом з сім'єю в Харківській області і перші місяці великої війни вони провели в окупації, більше двох місяців ми не могли вийти з ними на зв'язок, але їм вдалось врятуватись!



Пана Юрія з родиною прихистила Волинь і вони продовжували тут свою волонтерську діяльність всією сім'єю. Щирі співчуття родині і вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пішов з життя волонтер з Харківщини, який з родиною переїхав на Волинь.Про це повідомляють у волонтерському центрі «Серце патріота»."Пішов з життя наш близький друг, волонтер та просто дуже хороша людина Юрій Крам. Юрій з родиною волонтерили і допомагали ЗСУ та потребуючим людям з 2015-го року.Вони жили разом з сім'єю в Харківській області і перші місяці великої війни вони провели в окупації, більше двох місяців ми не могли вийти з ними на зв'язок, але їм вдалось врятуватись!Пана Юрія з родиною прихистила Волинь і вони продовжували тут свою волонтерську діяльність всією сім'єю. Щирі співчуття родині і вічна пам'ять!" - йдеться в повідомленні.

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