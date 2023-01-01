«Спочатку дрони, потім стадіони»: під Волинською ОВА – акція





Біля будівлі обласної ради зібралися декілька десятків волинян, повідомив кореспондент



Учасники акції вимагають у місцевої влади спрямовувати бюджетні кошти на допомогу українським військовим і придбання дронів та авто для ЗСУ.



Станом на 09:00 волиняни вимагають зустрічі із головою обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйком.



Що відомо про ініціативу волинян і акції



Вперше на пікет біля міськради лучани зібралися 8 вересня. Рідні та друзі військовослужбовців вимагали не проводити капітальний ремонт бульвару Дружби Народів, вартість якого — 50 мільйонів гривень.



Ввечері, 17 жовтня ініціативна група у Луцьку почала збір підписів до заяви-звернення проти проведення капітальних ремонтів у місті під час війни.



18 жовтня заяву зареєстрували у міському Центрі надання адмінпослуг, розповів Суспільному ініціатор зібрання підписів Сергій Рижков.



31 жовтня біля Луцької міської ради, де депутати зібралися на засідання сесії, жителі міста зібралися на акцію "Дрони замість бруківки".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку, 8 листопада, на Київському майдані у Луцьку розпочалася акція "Спочатку дрони, потім стадіони" Біля будівлі обласної ради зібралися декілька десятків волинян, повідомив кореспондент Суспільного Учасники акції вимагають у місцевої влади спрямовувати бюджетні кошти на допомогу українським військовим і придбання дронів та авто для ЗСУ.Станом на 09:00 волиняни вимагають зустрічі із головою обласної військової адміністраціїВперше на пікет біля міськради лучани зібралися 8 вересня. Рідні та друзі військовослужбовців вимагали не проводити капітальний ремонт бульвару Дружби Народів, вартість якого — 50 мільйонів гривень.Ввечері, 17 жовтня ініціативна група у Луцьку почала збір підписів до заяви-звернення проти проведення капітальних ремонтів у місті під час війни.18 жовтня заяву зареєстрували у міському Центрі надання адмінпослуг, розповів Суспільному ініціатор зібрання підписів31 жовтня біля Луцької міської ради, де депутати зібралися на засідання сесії, жителі міста зібралися на акцію "Дрони замість бруківки".

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