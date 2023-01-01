«Спочатку дрони, потім стадіони»: під Волинською ОВА – акція

«Спочатку дрони, потім стадіони»: під Волинською ОВА – акція
Зранку, 8 листопада, на Київському майдані у Луцьку розпочалася акція "Спочатку дрони, потім стадіони".

Біля будівлі обласної ради зібралися декілька десятків волинян, повідомив кореспондент Суспільного.

Учасники акції вимагають у місцевої влади спрямовувати бюджетні кошти на допомогу українським військовим і придбання дронів та авто для ЗСУ.

Станом на 09:00 волиняни вимагають зустрічі із головою обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйком.

Що відомо про ініціативу волинян і акції

Вперше на пікет біля міськради лучани зібралися 8 вересня. Рідні та друзі військовослужбовців вимагали не проводити капітальний ремонт бульвару Дружби Народів, вартість якого — 50 мільйонів гривень.

Ввечері, 17 жовтня ініціативна група у Луцьку почала збір підписів до заяви-звернення проти проведення капітальних ремонтів у місті під час війни.

18 жовтня заяву зареєстрували у міському Центрі надання адмінпослуг, розповів Суспільному ініціатор зібрання підписів Сергій Рижков.
«Спочатку дрони, потім стадіони»: під Волинською ОВА – акція

31 жовтня біля Луцької міської ради, де депутати зібралися на засідання сесії, жителі міста зібралися на акцію "Дрони замість бруківки".
«Спочатку дрони, потім стадіони»: під Волинською ОВА – акція

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Теги: Луцьк, акція, спочатку дрони
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Коментарі 2
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А що той рижков вже на пенсії.то що він там робить?
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заробляє рижков на черговий будинок
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