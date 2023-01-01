Українців почали евакуйовували із Сектору Гази

Українців почали евакуйовували із Сектору Гази
Громадян України почали евакуювати із Сектору Газа. Такий процес триватиме кілька днів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив посол України в Єгипті Микола Нагорний.

"Так, евакуація почалася, вона триватиме кілька днів. Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на евакуацію. Робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої, скоординованої евакуації громадян України з Гази", - наголосив дипломат.

Він зазначив, що поки не відбулася успішна евакуація, вона не може розкривати деталей.

Нагадаємо, після того, як бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, ізраїльські військові розпочали блокаду Сектору Газа. При цьому всі контрольно-пропускні пункти на кордоні палестинського анклаву не працювали.

1 листопада влада Єгипту заявила про те, що виїзд іноземців із Сектору Газа через КПП "Рафах" було дозволено. Цього ж дня Міністерство закордонних справ України розпочало підготовчий етап до евакуації українців.

Згідно з останніми даними, на території Сектору Газа було 357 українців. Здебільшого це жінки та діти. Серед усіх громадян України, які застрягли у палестинському анклаві, є поранені.

Також, за словами посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, внаслідок зіткнень Ізраїлю з ХАМАС у Секторі Газа є загиблі українці.

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Теги: Україна, Ізраїль, Сектор Газа, евакуація
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