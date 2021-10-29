Страйк польських перевізників на пункті «Ягодин – Дорогуськ»: що кажуть водії та митники





Українські водії, які очікують перетину кордону до Польщі розповіли, що стали заручниками ситуації і перебувають у невідомості, не знаючи, коли їх пропустять, - пише



Водій вантажівки Сергій, який перевозить промислові товари, розповів, що на кордоні чекає третій день. До того 10 днів очікував у електронній черзі, але проїхати кордон вчасно йому не вдалося.



"Заручники ситуації зараз. Документи митні закінчилися, треба їх продовжувати, робити якісь процедури — не знаємо, як далі і на коли їх робити. Зареєструватися в той же "Шлях" ми не можемо — не знаємо, на яку дату реєструватися в «Шлях» 00.29



Ще одна проблема, спричинена блокуванням кордону — це завершення строків чинних митних документів. Зі слів водія вантажівки Івана,



"Водію дається від терміну замитнення машини до пересікання кордону 10 діб, якщо він замитнюється в Києві чи Дніпрі. Якщо ти замитнюєшся в Ковелі, то дають п'ять днів. Якщо проходить цих п'ять днів, водій має піти і знайти митників, щоб продовжити строк доставки, бо інакше треба платити", — зазначив чоловік.



З польськими учасниками протесту в пункті пропуску "Корчова" в Польщі поспілкувалися наші колеги з "Суспільне Львів". Як розповів їм співорганізатор акції протесту Томаш Борковський, вимагають повернули дозволи на комерційні перевезення для України, аби вони не впливали на військову та гуманітарну допомогу.



"Через відсутність дозволів на комерційні перевезення кожен робить що хоче. Також хочемо, аби польські автівки вилучили із системи "єЧерга" з української сторони. Ми можемо зареєструватися лише після в'їзду в Україну: 12-13 днів треба чекати порожнім машинам, бо їдемо пустими з України, ми не возимо вашого товару", — сказав Томаш Борковський.



Блокада кордону польськими перевізниками розпочалася 6 листопада о 13:20 за Київським часом. Як розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш, за першу добу блокування кордону темпи митного оформлення значно знизилися, адже транспортні засоби не подаються до митного оформлення.



"Ще за рахунок того, що вчора до обіду все працювало в штатному режимі, то ми за добу оформили 400 транспортних засобів на в’їзд в Україну і близько сотні на виїзд з України. Станом на сьогодні ми вже бачимо динаміку, буде ще менше. Трафік суттєво впав", — каже посадовиця.



З її слів, польські перевізники дотримуються своїх обіцянок щодо пропуску лише одного транспортного засобу за годину.



"Доба – 24 години, будемо мати 24 транспортні засоби, в кращому випадку до 50 з урахуванням того, що вони обіцяють, що будуть безперешкодно пропускати гуманітарну допомогу, легкозаймисті вантажі, живих тварин і те, що дуже швидко псується", — каже Валентина Черниш.



Речниця Волинської митниці додала: наразі в Польщі перебуває орієнтовно тисяча завантажених автомобілів, які очікують перетину кордону в пункті пропуску "Ягодин".



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин" на кордоні Волинської області 7 листопада пуста траса через страйк польських перевізників на митному пості "Дорогуськ" у Польщі.Українські водії, які очікують перетину кордону до Польщі розповіли, що стали заручниками ситуації і перебувають у невідомості, не знаючи, коли їх пропустять, - пише Суспільне Водій вантажівки Сергій, який перевозить промислові товари, розповів, що на кордоні чекає третій день. До того 10 днів очікував у електронній черзі, але проїхати кордон вчасно йому не вдалося."Заручники ситуації зараз. Документи митні закінчилися, треба їх продовжувати, робити якісь процедури — не знаємо, як далі і на коли їх робити. Зареєструватися в той же "Шлях" ми не можемо — не знаємо, на яку дату реєструватися в «Шлях» 00.29Ще одна проблема, спричинена блокуванням кордону — це завершення строків чинних митних документів. Зі слів водія вантажівки Івана,"Водію дається від терміну замитнення машини до пересікання кордону 10 діб, якщо він замитнюється в Києві чи Дніпрі. Якщо ти замитнюєшся в Ковелі, то дають п'ять днів. Якщо проходить цих п'ять днів, водій має піти і знайти митників, щоб продовжити строк доставки, бо інакше треба платити", — зазначив чоловік.З польськими учасниками протесту в пункті пропуску "Корчова" в Польщі поспілкувалися наші колеги з "Суспільне Львів". Як розповів їм співорганізатор акції протесту Томаш Борковський, вимагають повернули дозволи на комерційні перевезення для України, аби вони не впливали на військову та гуманітарну допомогу."Через відсутність дозволів на комерційні перевезення кожен робить що хоче. Також хочемо, аби польські автівки вилучили із системи "єЧерга" з української сторони. Ми можемо зареєструватися лише після в'їзду в Україну: 12-13 днів треба чекати порожнім машинам, бо їдемо пустими з України, ми не возимо вашого товару", — сказав Томаш Борковський.Блокада кордону польськими перевізниками розпочалася 6 листопада о 13:20 за Київським часом. Як розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш, за першу добу блокування кордону темпи митного оформлення значно знизилися, адже транспортні засоби не подаються до митного оформлення."Ще за рахунок того, що вчора до обіду все працювало в штатному режимі, то ми за добу оформили 400 транспортних засобів на в’їзд в Україну і близько сотні на виїзд з України. Станом на сьогодні ми вже бачимо динаміку, буде ще менше. Трафік суттєво впав", — каже посадовиця.З її слів, польські перевізники дотримуються своїх обіцянок щодо пропуску лише одного транспортного засобу за годину."Доба – 24 години, будемо мати 24 транспортні засоби, в кращому випадку до 50 з урахуванням того, що вони обіцяють, що будуть безперешкодно пропускати гуманітарну допомогу, легкозаймисті вантажі, живих тварин і те, що дуже швидко псується", — каже Валентина Черниш.Речниця Волинської митниці додала: наразі в Польщі перебуває орієнтовно тисяча завантажених автомобілів, які очікують перетину кордону в пункті пропуску "Ягодин".Нагадаємо, Польща не приймає вантажівки з України, які йдуть через пункт пропуску "Ягодин".

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