У Луцьку легковик зіткнувся зі «швидкою»

У Луцьку легковик зіткнувся зі «швидкою»
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та автомобіля швидкої медичної допомоги.

Аварія трапилася 7 листопада близько 19:30 на вулиці Дубнівській, - пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

Зі слів свідків аварії, легковий автомобіль не надав перевагу в русі кареті швидкої допомоги, зіткнувся з нею і виїхав на кільце.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», попередньо, постраждалих в автопригоді немає.

На місці працює патрульна поліція.

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Теги: ДТП, Луцьк, Дубнівська
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