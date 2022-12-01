У Луцьку легковик зіткнувся зі «швидкою»





Аварія трапилася 7 листопада близько 19:30 на вулиці Дубнівській, - пише Інформаційне агентство



Зі слів свідків аварії, легковий автомобіль не надав перевагу в русі кареті швидкої допомоги, зіткнувся з нею і виїхав на кільце.



Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», попередньо, постраждалих в автопригоді немає.



На місці працює патрульна поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля та автомобіля швидкої медичної допомоги.Аварія трапилася 7 листопада близько 19:30 на вулиці Дубнівській, - пише Інформаційне агентство Волинські Новини. Зі слів свідків аварії, легковий автомобіль не надав перевагу в русі кареті швидкої допомоги, зіткнувся з нею і виїхав на кільце.Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», попередньо, постраждалих в автопригоді немає.На місці працює патрульна поліція.

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