Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.



В області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку - мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.В області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

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