Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти

Яєчня зі шпинатом

Яйця 2 шт

Шпинат 20-30 г

Сир твердий 20 г

Спеція за смаком

Тости з авокадо, яєчнею і сиром

Тостерний хліб

Яйця

Авокадо

Твердий сир

Бананові оладки

2 мірні ложки протеїнової суміші

2 ст. л. подрібнених насіння льону

2 ст. л. вівсянки швидкого приготування

4 ст. л. знежиреного молока

½ ч. л. розпушувача

2 яйця

1 банан

Яєчня по-французьки в хлібі

2 яйця

2 скибочки хліба

трохи зелені

дрібка солі

20 г вершкового масла

Вівсянка з горіхами та родзинками

1 ст. вівсяних пластівців

1 ст. води

1 ст. молока

третину склянки порізаних сухофруктів

2 ст. л. подрібнених горіхів

1 ст. л. вершкового масла

дрібка солі

цукор за смаком

Пишний омлет на сковорідці

Молоко - 90 мл

Яйця - 3 шт.

Сіль - за смаком

Рослинна олія - 1 ст.л.

Сніданок – це найкращий спосіб зарядити організм енергією з самого ранку. Правильний сніданок підвищує працездатність людини майже на третину.Харчуватися правильно можна і без дотримання спеціальних дієт і купівлі особливих інгредієнтів. Пропонуємо рецепти ситних сніданків, щоб заряджати організм енергією і не витрачати багато часу на готування.Секрет ситності сніданку - в стабілізації цукру в крові, в достатній кількості клітковини і у так званій «поживній цінності», тобто наскільки сніданок багатий на мінеральні речовини, корисні жири, білки та вуглеводи.Що приготувати на сніданок, щоб було і поживно, і корисно, і швидко?Простий, швидкий і корисний сніданок. Дієтологи називають цю страву суперфудом. По-перше, у такому сніданку є порція заліза, вітамінів групи B, кальцію, вітаміну A і D. По-друге, повноцінна порція клітковини, якою багатий шпинат, і яєчного білка забезпечить відчуття ситості до наступного прийому їжі, допоможе налагодити травлення. І важливим фактором залишається швидкість приготування.1.Ретельно промийте шпинат та покладіть висихати на рушник або серветку.2.Підготуйте сковорідку. Гарненько розігрійте на середньому вогні і змастіть вершковим маслом або олією.3.Викладіть на сковорідку шпинат. Оскільки листя шпинату досить швидко готуються, тушкувати його потрібно 2 -3 хвилини. Не забувайте перемішувати лопаткою.4.Розбийте на шпинат яйця, додайте спеції до смаку.5.За хвилину до кінця готовності додайте тертий сир, який вам подобається.З рецептом можна експериментувати: додавати різні сири, овочі та зелень.1.Наріжте авокадо плоскими шматочками, щоб їх можна було покласти на хліб, додайте трохи сиру і помістіть тости в духовку. Вийміть страву, як тільки сир злегка розтечеться.2.На готовий тост помістіть приготовлену яєчню і приправте спеціями за смаком.1.Помістіть всі інгредієнти в блендер і змішайте до однорідної маси.2.На попередньо розігріту сковорідку вилийте чверть суміші, щоб вийшло чотири оладки.3.Смажте на середньому вогні до появи бульбашок на поверхні, потім переверніть і смажте стільки ж за часом.Цікавий варіант приготування звичної яєчні. Прості смажені яйця стають смачним і оригінальним бутербродом, а ще вони дуже подобаються дітям.1.Вирізати м'якуш зі скибочок хліба.2.Вершкове масло розтопити на сковороді, обсмажити на ньому хліб з двох сторін.3.Розбити яйця у виїмку в хлібі. Посолити й смажити до готовності.Класичний англійський сніданок на кожен день. Підійде для тих, хто стежить за вагою і правильним харчуванням. Страва сподобається і тим, хто любить зранку ситно попоїсти. Вівсянка з горіхами та родзинками — рецепт корисного сніданку для бадьорого початку дня.1.Засипати пластівці в киплячу воду, додати сіль і цукор. Варити 5-7 хвилин.2. Влити гаряче молоко і варити ще 5 хвилин.3. За кілька хвилин до готовності додати сухофрукти.4. Прикрасити кашу при подачі горіхами та свіжими фруктами.1.Вибити яйця в глибоку миску. Збити їх виделкою.2.Влити молоко. Традиційно вважається, що на одне яйце потрібна така кількість молока, яка поміщається в половинці шкаралупи від цього яйця. Тому для вимірювання кількості молока можна скористатися і яєчною шкарлупкою. Добре розмішати масу виделкою.3.Посолити омлет. Також можна додати суміш різні інгредієнти на власний смак: зелень, цибулю, часник, шматочки бекону, курки, натертий сир чи шматочки помідора.4.Розігрійте сковорідку та змастіть її олією.5.Вилити в сковороду омлетну масу. Готувати треба на невеликому вогні, адже омлет дуже швидко пригорає. Час приготування – близько 8-10 хвилин.6.Щоб омлет добре присмажився зверху і був пишним, потрібно накрити його кришкою і після зняття з вогню залишити накритим ще хвилин на 5. Подавати страву гарячою.