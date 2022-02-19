Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти
Сьогодні, 19:46
Сніданок – це найкращий спосіб зарядити організм енергією з самого ранку. Правильний сніданок підвищує працездатність людини майже на третину.
Харчуватися правильно можна і без дотримання спеціальних дієт і купівлі особливих інгредієнтів. Пропонуємо рецепти ситних сніданків, щоб заряджати організм енергією і не витрачати багато часу на готування.
Секрет ситності сніданку - в стабілізації цукру в крові, в достатній кількості клітковини і у так званій «поживній цінності», тобто наскільки сніданок багатий на мінеральні речовини, корисні жири, білки та вуглеводи.
Що приготувати на сніданок, щоб було і поживно, і корисно, і швидко?
Простий, швидкий і корисний сніданок. Дієтологи називають цю страву суперфудом. По-перше, у такому сніданку є порція заліза, вітамінів групи B, кальцію, вітаміну A і D. По-друге, повноцінна порція клітковини, якою багатий шпинат, і яєчного білка забезпечить відчуття ситості до наступного прийому їжі, допоможе налагодити травлення. І важливим фактором залишається швидкість приготування.
Інгредієнти:
Яйця 2 шт
Шпинат 20-30 г
Сир твердий 20 г
Спеція за смаком
Приготування:
1.Ретельно промийте шпинат та покладіть висихати на рушник або серветку.
2.Підготуйте сковорідку. Гарненько розігрійте на середньому вогні і змастіть вершковим маслом або олією.
3.Викладіть на сковорідку шпинат. Оскільки листя шпинату досить швидко готуються, тушкувати його потрібно 2 -3 хвилини. Не забувайте перемішувати лопаткою.
4.Розбийте на шпинат яйця, додайте спеції до смаку.
5.За хвилину до кінця готовності додайте тертий сир, який вам подобається.
З рецептом можна експериментувати: додавати різні сири, овочі та зелень.
Інгредієнти:
Тостерний хліб
Яйця
Авокадо
Твердий сир
Приготування:
1.Наріжте авокадо плоскими шматочками, щоб їх можна було покласти на хліб, додайте трохи сиру і помістіть тости в духовку. Вийміть страву, як тільки сир злегка розтечеться.
2.На готовий тост помістіть приготовлену яєчню і приправте спеціями за смаком.
Інгредієнти:
2 мірні ложки протеїнової суміші
2 ст. л. подрібнених насіння льону
2 ст. л. вівсянки швидкого приготування
4 ст. л. знежиреного молока
½ ч. л. розпушувача
2 яйця
1 банан
Приготування:
1.Помістіть всі інгредієнти в блендер і змішайте до однорідної маси.
2.На попередньо розігріту сковорідку вилийте чверть суміші, щоб вийшло чотири оладки.
3.Смажте на середньому вогні до появи бульбашок на поверхні, потім переверніть і смажте стільки ж за часом.
Цікавий варіант приготування звичної яєчні. Прості смажені яйця стають смачним і оригінальним бутербродом, а ще вони дуже подобаються дітям.
Інгредієнти:
2 яйця
2 скибочки хліба
трохи зелені
дрібка солі
20 г вершкового масла
Приготування:
1.Вирізати м'якуш зі скибочок хліба.
2.Вершкове масло розтопити на сковороді, обсмажити на ньому хліб з двох сторін.
3.Розбити яйця у виїмку в хлібі. Посолити й смажити до готовності.
Класичний англійський сніданок на кожен день. Підійде для тих, хто стежить за вагою і правильним харчуванням. Страва сподобається і тим, хто любить зранку ситно попоїсти. Вівсянка з горіхами та родзинками — рецепт корисного сніданку для бадьорого початку дня.
Інгредієнти:
1 ст. вівсяних пластівців
1 ст. води
1 ст. молока
третину склянки порізаних сухофруктів
2 ст. л. подрібнених горіхів
1 ст. л. вершкового масла
дрібка солі
цукор за смаком
Приготування:
1.Засипати пластівці в киплячу воду, додати сіль і цукор. Варити 5-7 хвилин.
2. Влити гаряче молоко і варити ще 5 хвилин.
3. За кілька хвилин до готовності додати сухофрукти.
4. Прикрасити кашу при подачі горіхами та свіжими фруктами.
Інгредієнти:
Молоко - 90 мл
Яйця - 3 шт.
Сіль - за смаком
Рослинна олія - 1 ст.л.
Приготування:
1.Вибити яйця в глибоку миску. Збити їх виделкою.
2.Влити молоко. Традиційно вважається, що на одне яйце потрібна така кількість молока, яка поміщається в половинці шкаралупи від цього яйця. Тому для вимірювання кількості молока можна скористатися і яєчною шкарлупкою. Добре розмішати масу виделкою.
3.Посолити омлет. Також можна додати суміш різні інгредієнти на власний смак: зелень, цибулю, часник, шматочки бекону, курки, натертий сир чи шматочки помідора.
4.Розігрійте сковорідку та змастіть її олією.
5.Вилити в сковороду омлетну масу. Готувати треба на невеликому вогні, адже омлет дуже швидко пригорає. Час приготування – близько 8-10 хвилин.
6.Щоб омлет добре присмажився зверху і був пишним, потрібно накрити його кришкою і після зняття з вогню залишити накритим ще хвилин на 5. Подавати страву гарячою.
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Харчуватися правильно можна і без дотримання спеціальних дієт і купівлі особливих інгредієнтів. Пропонуємо рецепти ситних сніданків, щоб заряджати організм енергією і не витрачати багато часу на готування.
Секрет ситності сніданку - в стабілізації цукру в крові, в достатній кількості клітковини і у так званій «поживній цінності», тобто наскільки сніданок багатий на мінеральні речовини, корисні жири, білки та вуглеводи.
Що приготувати на сніданок, щоб було і поживно, і корисно, і швидко?
Яєчня зі шпинатом
Простий, швидкий і корисний сніданок. Дієтологи називають цю страву суперфудом. По-перше, у такому сніданку є порція заліза, вітамінів групи B, кальцію, вітаміну A і D. По-друге, повноцінна порція клітковини, якою багатий шпинат, і яєчного білка забезпечить відчуття ситості до наступного прийому їжі, допоможе налагодити травлення. І важливим фактором залишається швидкість приготування.
Інгредієнти:
Приготування:
1.Ретельно промийте шпинат та покладіть висихати на рушник або серветку.
2.Підготуйте сковорідку. Гарненько розігрійте на середньому вогні і змастіть вершковим маслом або олією.
3.Викладіть на сковорідку шпинат. Оскільки листя шпинату досить швидко готуються, тушкувати його потрібно 2 -3 хвилини. Не забувайте перемішувати лопаткою.
4.Розбийте на шпинат яйця, додайте спеції до смаку.
5.За хвилину до кінця готовності додайте тертий сир, який вам подобається.
З рецептом можна експериментувати: додавати різні сири, овочі та зелень.
Тости з авокадо, яєчнею і сиром
Інгредієнти:
Приготування:
1.Наріжте авокадо плоскими шматочками, щоб їх можна було покласти на хліб, додайте трохи сиру і помістіть тости в духовку. Вийміть страву, як тільки сир злегка розтечеться.
2.На готовий тост помістіть приготовлену яєчню і приправте спеціями за смаком.
Бананові оладки
Інгредієнти:
Приготування:
1.Помістіть всі інгредієнти в блендер і змішайте до однорідної маси.
2.На попередньо розігріту сковорідку вилийте чверть суміші, щоб вийшло чотири оладки.
3.Смажте на середньому вогні до появи бульбашок на поверхні, потім переверніть і смажте стільки ж за часом.
Яєчня по-французьки в хлібі
Цікавий варіант приготування звичної яєчні. Прості смажені яйця стають смачним і оригінальним бутербродом, а ще вони дуже подобаються дітям.
Інгредієнти:
Приготування:
1.Вирізати м'якуш зі скибочок хліба.
2.Вершкове масло розтопити на сковороді, обсмажити на ньому хліб з двох сторін.
3.Розбити яйця у виїмку в хлібі. Посолити й смажити до готовності.
Вівсянка з горіхами та родзинками
Класичний англійський сніданок на кожен день. Підійде для тих, хто стежить за вагою і правильним харчуванням. Страва сподобається і тим, хто любить зранку ситно попоїсти. Вівсянка з горіхами та родзинками — рецепт корисного сніданку для бадьорого початку дня.
Інгредієнти:
Приготування:
1.Засипати пластівці в киплячу воду, додати сіль і цукор. Варити 5-7 хвилин.
2. Влити гаряче молоко і варити ще 5 хвилин.
3. За кілька хвилин до готовності додати сухофрукти.
4. Прикрасити кашу при подачі горіхами та свіжими фруктами.
Пишний омлет на сковорідці
Інгредієнти:
Приготування:
1.Вибити яйця в глибоку миску. Збити їх виделкою.
2.Влити молоко. Традиційно вважається, що на одне яйце потрібна така кількість молока, яка поміщається в половинці шкаралупи від цього яйця. Тому для вимірювання кількості молока можна скористатися і яєчною шкарлупкою. Добре розмішати масу виделкою.
3.Посолити омлет. Також можна додати суміш різні інгредієнти на власний смак: зелень, цибулю, часник, шматочки бекону, курки, натертий сир чи шматочки помідора.
4.Розігрійте сковорідку та змастіть її олією.
5.Вилити в сковороду омлетну масу. Готувати треба на невеликому вогні, адже омлет дуже швидко пригорає. Час приготування – близько 8-10 хвилин.
6.Щоб омлет добре присмажився зверху і був пишним, потрібно накрити його кришкою і після зняття з вогню залишити накритим ще хвилин на 5. Подавати страву гарячою.
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