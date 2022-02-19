Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти

Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти
Сніданок – це найкращий спосіб зарядити організм енергією з самого ранку. Правильний сніданок підвищує працездатність людини майже на третину.

Харчуватися правильно можна і без дотримання спеціальних дієт і купівлі особливих інгредієнтів. Пропонуємо рецепти ситних сніданків, щоб заряджати організм енергією і не витрачати багато часу на готування.

Секрет ситності сніданку - в стабілізації цукру в крові, в достатній кількості клітковини і у так званій «поживній цінності», тобто наскільки сніданок багатий на мінеральні речовини, корисні жири, білки та вуглеводи.

Що приготувати на сніданок, щоб було і поживно, і корисно, і швидко?

Яєчня зі шпинатом


Простий, швидкий і корисний сніданок. Дієтологи називають цю страву суперфудом. По-перше, у такому сніданку є порція заліза, вітамінів групи B, кальцію, вітаміну A і D. По-друге, повноцінна порція клітковини, якою багатий шпинат, і яєчного білка забезпечить відчуття ситості до наступного прийому їжі, допоможе налагодити травлення. І важливим фактором залишається швидкість приготування.
Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти

Інгредієнти:
  • Яйця 2 шт

  • Шпинат 20-30 г

  • Сир твердий 20 г

  • Спеція за смаком


    • Приготування:
    1.Ретельно промийте шпинат та покладіть висихати на рушник або серветку.
    2.Підготуйте сковорідку. Гарненько розігрійте на середньому вогні і змастіть вершковим маслом або олією.
    3.Викладіть на сковорідку шпинат. Оскільки листя шпинату досить швидко готуються, тушкувати його потрібно 2 -3 хвилини. Не забувайте перемішувати лопаткою.
    4.Розбийте на шпинат яйця, додайте спеції до смаку.
    5.За хвилину до кінця готовності додайте тертий сир, який вам подобається.
    З рецептом можна експериментувати: додавати різні сири, овочі та зелень.

    Тости з авокадо, яєчнею і сиром


    Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти

    Інгредієнти:
  • Тостерний хліб

  • Яйця

  • Авокадо

  • Твердий сир


    • Приготування:
    1.Наріжте авокадо плоскими шматочками, щоб їх можна було покласти на хліб, додайте трохи сиру і помістіть тости в духовку. Вийміть страву, як тільки сир злегка розтечеться.
    2.На готовий тост помістіть приготовлену яєчню і приправте спеціями за смаком.

    Бананові оладки


    Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти

    Інгредієнти:
  • 2 мірні ложки протеїнової суміші

  • 2 ст. л. подрібнених насіння льону

  • 2 ст. л. вівсянки швидкого приготування

  • 4 ст. л. знежиреного молока

  • ½ ч. л. розпушувача

  • 2 яйця

  • 1 банан


    • Приготування:
    1.Помістіть всі інгредієнти в блендер і змішайте до однорідної маси.
    2.На попередньо розігріту сковорідку вилийте чверть суміші, щоб вийшло чотири оладки.
    3.Смажте на середньому вогні до появи бульбашок на поверхні, потім переверніть і смажте стільки ж за часом.

    Яєчня по-французьки в хлібі


    Цікавий варіант приготування звичної яєчні. Прості смажені яйця стають смачним і оригінальним бутербродом, а ще вони дуже подобаються дітям.
    Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти

    Інгредієнти:
  • 2 яйця

  • 2 скибочки хліба

  • трохи зелені

  • дрібка солі

  • 20 г вершкового масла


    • Приготування:
    1.Вирізати м'якуш зі скибочок хліба.
    2.Вершкове масло розтопити на сковороді, обсмажити на ньому хліб з двох сторін.
    3.Розбити яйця у виїмку в хлібі. Посолити й смажити до готовності.


    Вівсянка з горіхами та родзинками



    Класичний англійський сніданок на кожен день. Підійде для тих, хто стежить за вагою і правильним харчуванням. Страва сподобається і тим, хто любить зранку ситно попоїсти. Вівсянка з горіхами та родзинками — рецепт корисного сніданку для бадьорого початку дня.
    Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти

    Інгредієнти:
  • 1 ст. вівсяних пластівців

  • 1 ст. води

  • 1 ст. молока

  • третину склянки порізаних сухофруктів

  • 2 ст. л. подрібнених горіхів

  • 1 ст. л. вершкового масла

  • дрібка солі

  • цукор за смаком


    • Приготування:
    1.Засипати пластівці в киплячу воду, додати сіль і цукор. Варити 5-7 хвилин.
    2. Влити гаряче молоко і варити ще 5 хвилин.
    3. За кілька хвилин до готовності додати сухофрукти.
    4. Прикрасити кашу при подачі горіхами та свіжими фруктами.

    Пишний омлет на сковорідці


    Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти

    Інгредієнти:
  • Молоко - 90 мл

  • Яйця - 3 шт.

  • Сіль - за смаком

  • Рослинна олія - 1 ст.л.


    • Приготування:
    1.Вибити яйця в глибоку миску. Збити їх виделкою.
    2.Влити молоко. Традиційно вважається, що на одне яйце потрібна така кількість молока, яка поміщається в половинці шкаралупи від цього яйця. Тому для вимірювання кількості молока можна скористатися і яєчною шкарлупкою. Добре розмішати масу виделкою.
    3.Посолити омлет. Також можна додати суміш різні інгредієнти на власний смак: зелень, цибулю, часник, шматочки бекону, курки, натертий сир чи шматочки помідора.
    4.Розігрійте сковорідку та змастіть її олією.
    5.Вилити в сковороду омлетну масу. Готувати треба на невеликому вогні, адже омлет дуже швидко пригорає. Час приготування – близько 8-10 хвилин.
    6.Щоб омлет добре присмажився зверху і був пишним, потрібно накрити його кришкою і після зняття з вогню залишити накритим ще хвилин на 5. Подавати страву гарячою.


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    Теги: сніданок, рецепти
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