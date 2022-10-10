На Донеччині загинув волинянин Руслан Приступа

На Донеччині загинув волинянин Руслан Приступа
Війна знову забрала життя військовослужбовця з Волинської області.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

4 листопада в Донецькій області загинув Руслан Приступа, 1974 року народження. Житель Нововолинська.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нововолинськ, війна, Україна, загибель, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку легковик зіткнувся зі «швидкою»
Сьогодні, 20:55
На Донеччині загинув волинянин Руслан Приступа
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада
Сьогодні, 20:00
Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти
Сьогодні, 19:46
Кількість хворих на коронавірус на Волині зросла на чверть
Сьогодні, 19:22
Схожі новини
На війні загинув сапер з Волині Микола Дарчик На війні загинув сапер з Волині Микола Дарчик
03 листопад, 22:36
На війні загинув воїн з Волині Олександр Сушик На війні загинув воїн з Волині Олександр Сушик
18 травень, 22:13
На війні з Росією загинули два воїни з Волині На війні з Росією загинули два воїни з Волині
10 жовтень, 2022, 21:36
На фронті загинули воїни Андрій Вовк та Іван Вознюк з волинського міста На фронті загинули воїни Андрій Вовк та Іван Вознюк з волинського міста
12 жовтень, 22:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку легковик зіткнувся зі «швидкою»
Сьогодні, 20:55
 0
На Донеччині загинув волинянин Руслан Приступа
Сьогодні, 20:34
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Що приготувати на сніданок: швидкі рецепти
Сьогодні, 19:46
 0
Кількість хворих на коронавірус на Волині зросла на чверть
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8