На Донеччині загинув волинянин Руслан Приступа





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



4 листопада в Донецькій області загинув Руслан Приступа, 1974 року народження. Житель Нововолинська.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна знову забрала життя військовослужбовця з Волинської області.Про це повідомив Нововолинський міський голова4 листопада в Донецькій області загинув, 1974 року народження. Житель Нововолинська.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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