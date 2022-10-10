На Донеччині загинув волинянин Руслан Приступа
Сьогодні, 20:34
Війна знову забрала життя військовослужбовця з Волинської області.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
4 листопада в Донецькій області загинув Руслан Приступа, 1974 року народження. Житель Нововолинська.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
4 листопада в Донецькій області загинув Руслан Приступа, 1974 року народження. Житель Нововолинська.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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