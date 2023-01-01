Кількість хворих на коронавірус на Волині зросла на чверть

Кількість хворих на коронавірус на Волині зросла на чверть
Упродовж минулого тижня кількість хворих на COVID-19 на Волині зросла на 26%.

Про це у фейсбуці інформує Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За даними оперативної інформації, на Волині протягом 44 тижня зареєстровано 4634 випадки ГРВІ, з них – 242 випадки COVID-19. Захворюваність – на рівні минулого тижня, проте, кількість хворих на COVID-19 зросла на 26%.

Водночас це на 17% нижче епідемічного порогу та вказує на неепідемічний рівень активності.

«Серед всіх захворілих 62% становлять діти до 17 років. Госпіталізовано 97 осіб, із них 31 – з COVID- 19. Із загальної кількості госпіталізованих близько 50% – діти. Летальних випадків серед осіб із гострими респіраторними інфекціями не зареєстровано», - зазначили медики.

Нагадаємо, півметрову в об’ємі 30-кілограмову злоякісну пухлину видалили пацієнтці в обласному онкоцентрі Волинської обласної клінічної лікарні.

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Теги: лікарі, Волинь
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