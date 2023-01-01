Волинські хірурги видалили у пацієнтки 30-кілограмову пухлину

Півметрову в об’ємі 30-кілограмову злоякісну пухлину видалили пацієнтці в обласному онкоцентрі Волинської обласної клінічної лікарні.Про це у фейсбуці повідомляє журналістПро свою біду жінка дізналася рік тому, але боялася операції. І вже коли ходити стало геть нестерпно, звернулася в онкоцентр. Діагноз – рак яєчників. Лікарі не зволікали, адже хвора ледь терпіла болі й сильно схудла.«Пухлина яєчника займала всю черевну порожнину від дна таза до діафрагми, відтискаючи практично всі внутрішні органи й заважаючи їм функціонувати. Нам важливо було відокремити пухлину від навколишніх тканин без їхнього пошкодження й пошкодження оболонки пухлини. І це був один із найвідповідальніших етапів», – розповіла заслужений лікар України, кандидатка медичних наукСаме вона й очолила операцію.«Був великий ризик від наркозу: пацієнтка могла захлинутися блювотинням, бо проходження їжі шлунково-кишковим трактом сповільнене. Навіть якщо врахувати підготовку пацієнтки до операції і те, що їжі в шлунково-кишковому тракті не було, велика пухлина перешкоджала нормальному проходженню навіть шлункового соку, який у зворотному напрямку міг потрапити в дихальні шляхи. І це теж загрожувало летальністю. А після видалення пухлини таких розмірів, яка стискала великі судини, виникала загроза зниження тиску і зупинки серця. Але й не оперувати не можна було: маса пухлини перевищувала пів маси пацієнтки. Зрештою, хірургічна бригада впоралася. Зараз прооперована жінка вдвічі легша, перебуває під наглядом лікарів, її стан задовільний», – наголосив анестезіологЛікарі чекають висновків гістології, від яких залежить подальша методика лікування, та пацієнтка вже пожиттєво перебуватиме на диспансерному облікові.Ніхто не застрахований від цієї хвороби і може пропустити її розвиток. Пацієнти затягують зі зверненням до лікаря: то коронавірусу боялися, то війни, але рак не враховує суспільних процесів, у нього своє життя, причому дуже стрімке. Тому надважливо періодично обстежуватися, аби вчасно виявити й не запустити хворобу.Не секрет, що призвести до раку можуть генетика, гормональні збої, стрес та екологія. Наслідки чорнобильської катастрофи ми також ще будемо довго пожинати. До того ж, каже хірург, яка була в складі операційної бригади, злоякісна хвороба дуже молодшає. Зазвичай, рак яєчників – це хвороба жінок віком від 40 років, проте все більше 20- і 30-річних.