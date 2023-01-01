Волинські хірурги видалили у пацієнтки 30-кілограмову пухлину
Сьогодні, 18:00
Півметрову в об’ємі 30-кілограмову злоякісну пухлину видалили пацієнтці в обласному онкоцентрі Волинської обласної клінічної лікарні.
Про це у фейсбуці повідомляє журналіст Андрій Гнатюк.
Про свою біду жінка дізналася рік тому, але боялася операції. І вже коли ходити стало геть нестерпно, звернулася в онкоцентр. Діагноз – рак яєчників. Лікарі не зволікали, адже хвора ледь терпіла болі й сильно схудла.
«Пухлина яєчника займала всю черевну порожнину від дна таза до діафрагми, відтискаючи практично всі внутрішні органи й заважаючи їм функціонувати. Нам важливо було відокремити пухлину від навколишніх тканин без їхнього пошкодження й пошкодження оболонки пухлини. І це був один із найвідповідальніших етапів», – розповіла заслужений лікар України, кандидатка медичних наук Тетяна Ткачук.
Саме вона й очолила операцію.
«Був великий ризик від наркозу: пацієнтка могла захлинутися блювотинням, бо проходження їжі шлунково-кишковим трактом сповільнене. Навіть якщо врахувати підготовку пацієнтки до операції і те, що їжі в шлунково-кишковому тракті не було, велика пухлина перешкоджала нормальному проходженню навіть шлункового соку, який у зворотному напрямку міг потрапити в дихальні шляхи. І це теж загрожувало летальністю. А після видалення пухлини таких розмірів, яка стискала великі судини, виникала загроза зниження тиску і зупинки серця. Але й не оперувати не можна було: маса пухлини перевищувала пів маси пацієнтки. Зрештою, хірургічна бригада впоралася. Зараз прооперована жінка вдвічі легша, перебуває під наглядом лікарів, її стан задовільний», – наголосив анестезіолог Роман Шургот.
Лікарі чекають висновків гістології, від яких залежить подальша методика лікування, та пацієнтка вже пожиттєво перебуватиме на диспансерному облікові.
Ніхто не застрахований від цієї хвороби і може пропустити її розвиток. Пацієнти затягують зі зверненням до лікаря: то коронавірусу боялися, то війни, але рак не враховує суспільних процесів, у нього своє життя, причому дуже стрімке. Тому надважливо періодично обстежуватися, аби вчасно виявити й не запустити хворобу.
Не секрет, що призвести до раку можуть генетика, гормональні збої, стрес та екологія. Наслідки чорнобильської катастрофи ми також ще будемо довго пожинати. До того ж, каже хірург Юлія Матюшко, яка була в складі операційної бригади, злоякісна хвороба дуже молодшає. Зазвичай, рак яєчників – це хвороба жінок віком від 40 років, проте все більше 20- і 30-річних.
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Про це у фейсбуці повідомляє журналіст Андрій Гнатюк.
Про свою біду жінка дізналася рік тому, але боялася операції. І вже коли ходити стало геть нестерпно, звернулася в онкоцентр. Діагноз – рак яєчників. Лікарі не зволікали, адже хвора ледь терпіла болі й сильно схудла.
«Пухлина яєчника займала всю черевну порожнину від дна таза до діафрагми, відтискаючи практично всі внутрішні органи й заважаючи їм функціонувати. Нам важливо було відокремити пухлину від навколишніх тканин без їхнього пошкодження й пошкодження оболонки пухлини. І це був один із найвідповідальніших етапів», – розповіла заслужений лікар України, кандидатка медичних наук Тетяна Ткачук.
Саме вона й очолила операцію.
«Був великий ризик від наркозу: пацієнтка могла захлинутися блювотинням, бо проходження їжі шлунково-кишковим трактом сповільнене. Навіть якщо врахувати підготовку пацієнтки до операції і те, що їжі в шлунково-кишковому тракті не було, велика пухлина перешкоджала нормальному проходженню навіть шлункового соку, який у зворотному напрямку міг потрапити в дихальні шляхи. І це теж загрожувало летальністю. А після видалення пухлини таких розмірів, яка стискала великі судини, виникала загроза зниження тиску і зупинки серця. Але й не оперувати не можна було: маса пухлини перевищувала пів маси пацієнтки. Зрештою, хірургічна бригада впоралася. Зараз прооперована жінка вдвічі легша, перебуває під наглядом лікарів, її стан задовільний», – наголосив анестезіолог Роман Шургот.
Лікарі чекають висновків гістології, від яких залежить подальша методика лікування, та пацієнтка вже пожиттєво перебуватиме на диспансерному облікові.
Ніхто не застрахований від цієї хвороби і може пропустити її розвиток. Пацієнти затягують зі зверненням до лікаря: то коронавірусу боялися, то війни, але рак не враховує суспільних процесів, у нього своє життя, причому дуже стрімке. Тому надважливо періодично обстежуватися, аби вчасно виявити й не запустити хворобу.
Не секрет, що призвести до раку можуть генетика, гормональні збої, стрес та екологія. Наслідки чорнобильської катастрофи ми також ще будемо довго пожинати. До того ж, каже хірург Юлія Матюшко, яка була в складі операційної бригади, злоякісна хвороба дуже молодшає. Зазвичай, рак яєчників – це хвороба жінок віком від 40 років, проте все більше 20- і 30-річних.
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