На війні обірвалося життя Героя Анатолія Кошелюка з Волині

На війні обірвалося життя Героя Анатолія Кошелюка з Волині
У результаті ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині загинув військовослужбовець із села Вільхівка на Волині Анатолій Кошелюк.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.

Житття Героя обірвалося 25 жовтня під час виконання бойового завдання.

Командир мінометного взводу, старший сержант Анатолій Кошелюк був призваний до українського війська у березні 2023 року.

«Громада у скорботі. Страшна і непоправна втрата для сім'ї та дружини Героя, директорки Воротнівської гімназії Підгайцівської сільської ради Вікторії Кошелюк. Сільський голова, колектив, виконавчий комітет та депутатський корпус Підгайцівської сільської ради висловлюють глибокі співчуття родині загиблого», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ше одна страшна звістка прилетіла у Камінь-Каширську громаду – поліг військовослужбовець Микола Плясун.

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Теги: загиблі, війна
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