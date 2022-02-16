У Луцьку 75 квартир лишилися без газу

У Луцьку 75 квартир лишилися без газу
У Луцьку без газопостачання опинилися мешканці 75 квартир багатоквартирного будинку на вулиці Львівській.

Про це повідомила речниця «Волиньгазу» Оксана Швець.

Інцидент стався вчора, 26 жовтня, у Луцьку на вулиці Львівській. На телефон аварійно-диспетчерської служби 104 надійшов дзвінок від мешканців багатоквартирного будинку про те, що у квартирі відсутнє газопостачання.

Після прибуття бригади на місце подій, фахівці АТ «Волиньгаз» провели обстеження газорозподільних мереж та встановили факт несанкціонованого втручання в роботу газорозподільної системи. Невідомі особи перекрили засувку на вводі в будинок. Як результат, 75 квартир лишилися без газопостачання.

«Нагадуємо, що самовільне втручання у газорозподільну систему – це дуже небезпечно. Шановні споживачі! Не нехтуйте своєю безпекою – довіряйте будь-які технічні роботи фахівцям», - кажуть в облгазі.

Щодня та без вихідних 15 бригад АДС оперативно реагують та виїжджають на виклики споживачів по області задля надійного, безаварійного та безперебійного розподілу природного газу.

Нагадаємо, після того, як «Волиньгаз» перейшов під державне управління Групи «Нафтогаз», для споживачів газу на Волині змінилися сервіси для передачі показників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: газ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні обірвалося життя Героя Анатолія Кошелюка з Волині
Сьогодні, 18:10
Волинські хірурги видалили у пацієнтки 30-кілограмову пухлину
Сьогодні, 18:00
У Луцьку 75 квартир лишилися без газу
Сьогодні, 17:36
Швейцарський пожежник подарував авто луцьким рятувальникам
Сьогодні, 17:30
В Україні офіційно скоротили термін проходження ВЛК
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
Люди відчули запах газу: на Волині рятувальники деблокували двері в квартиру, аби врятувати господаря Люди відчули запах газу: на Волині рятувальники деблокували двері в квартиру, аби врятувати господаря
12 червень, 17:50
На Волині захиснику України відрізали газ через 800 гривень боргу На Волині захиснику України відрізали газ через 800 гривень боргу
11 травень, 17:00
Волинські підприємства заборгували за газ майже 20 мільйонів гривень. ВІДЕО Волинські підприємства заборгували за газ майже 20 мільйонів гривень. ВІДЕО
16 лютий, 2022, 08:35
На Волині пів тисячі підприємств можуть залишитися без газопостачання На Волині пів тисячі підприємств можуть залишитися без газопостачання
14 лютий, 2022, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь прибули 25 позашляховиків для захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих БПЛА
Сьогодні, 23:09
 0
Помер автор музею Голодомору Анатолій Гайдамака
Сьогодні, 22:47
 0
У Луцьку рідні військових зібралися на мирний пікет за право на демобілізацію
Сьогодні, 22:17
 0
На Волині у сільській церкві висить ікона російського царя
Сьогодні, 21:45
 0
У луцькій стоматполіклініці є пільгове протезування для військових та їхніх сімей
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8