У Луцьку 75 квартир лишилися без газу

У Луцьку без газопостачання опинилися мешканці 75 квартир багатоквартирного будинку на вулиці Львівській.Про це повідомила речниця «Волиньгазу»Інцидент стався вчора, 26 жовтня, у Луцьку на вулиці Львівській. На телефон аварійно-диспетчерської служби 104 надійшов дзвінок від мешканців багатоквартирного будинку про те, що у квартирі відсутнє газопостачання.Після прибуття бригади на місце подій, фахівці АТ «Волиньгаз» провели обстеження газорозподільних мереж та встановили факт несанкціонованого втручання в роботу газорозподільної системи. Невідомі особи перекрили засувку на вводі в будинок. Як результат, 75 квартир лишилися без газопостачання.«Нагадуємо, що самовільне втручання у газорозподільну систему – це дуже небезпечно. Шановні споживачі! Не нехтуйте своєю безпекою – довіряйте будь-які технічні роботи фахівцям», - кажуть в облгазі.Щодня та без вихідних 15 бригад АДС оперативно реагують та виїжджають на виклики споживачів по області задля надійного, безаварійного та безперебійного розподілу природного газу.Нагадаємо, після того, як «Волиньгаз» перейшов під державне управління Групи «Нафтогаз», для споживачів газу на Волинідля передачі показників.