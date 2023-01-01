В Україні офіційно скоротили термін проходження ВЛК
Сьогодні, 17:25
В Україні скоротять терміни проходження військово-лікарської комісії. Відтепер у військовозобов'язаних є 4 дні на медогляд.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Наразі спільно з Нацслужбою здоров’я оновлено специфікації та умови закупівель медичних послуг за пакетом «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки». Зміни передбачають встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:
- на проведення медогляду щодо придатності до військової служби дається не більше 4 робочих днів;
- на проведення лабораторних досліджень — не більше 3 робочих днів;
- на проведення інструментальних досліджень — не більше 3 робочих днів.
Військкоми та лікарі мають слідкувати, щоб бійці вчасно проходили обстеження і не сиділи в загальній черзі.
Нагадаємо, в Україні представники Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірили 100% ВЛК.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Наразі спільно з Нацслужбою здоров’я оновлено специфікації та умови закупівель медичних послуг за пакетом «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки». Зміни передбачають встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов’язаних, а саме:
- на проведення медогляду щодо придатності до військової служби дається не більше 4 робочих днів;
- на проведення лабораторних досліджень — не більше 3 робочих днів;
- на проведення інструментальних досліджень — не більше 3 робочих днів.
Військкоми та лікарі мають слідкувати, щоб бійці вчасно проходили обстеження і не сиділи в загальній черзі.
Нагадаємо, в Україні представники Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірили 100% ВЛК.
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