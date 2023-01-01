Омбудсмен перевірив усі ВЛК: які порушення

В Україні представники Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірили 100% ВЛК.Про це заявив омбудсмен, передає телеграмканал Брати по зброї.За словами омбудсмана, представники його офісу здійснили 833 виїзних та безвиїзних (документальних) моніторингів. Перевірили роботу 445 ВЛК ТЦК та 388 госпітальних, гарнізонних і у цивільних лікувальних закладах.Як зазначає Дмитро Лубінець, висновки такі: серед іншого виявили недостатній організаційний рівень, а також значні порушення прав під час проходження комісій, які впливають на морально-психологічний стан воїнів і військовозобов’язаних.Лубінець поінформував, що від початку 2023 року до Офісу омбудсмена надійшло 1093 звернення про обурливі порушення прав людини, пов’язаних із роботою ВЛК.Так, Офіс омбудсмена виявив і підтвердив низку проблем, що стосуються дотримання прав людини:- відсутність єдиного реєстру військовозобов’язаних із відповідним наповненням щодо історії хвороби,- формальність у проходженні ВЛК ("Скарги є? Немає? Придатний!"),- корупційний складник,- недотримання електронної черги,- невиконання вимоги постанови уряду щодо долучення до проведення медоглядів цивільних закладів охорони здоров’я та ін.