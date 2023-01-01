Омбудсмен перевірив усі ВЛК: які порушення
Сьогодні, 12:11
В Україні представники Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірили 100% ВЛК.
Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає телеграмканал Брати по зброї.
За словами омбудсмана, представники його офісу здійснили 833 виїзних та безвиїзних (документальних) моніторингів. Перевірили роботу 445 ВЛК ТЦК та 388 госпітальних, гарнізонних і у цивільних лікувальних закладах.
Як зазначає Дмитро Лубінець, висновки такі: серед іншого виявили недостатній організаційний рівень, а також значні порушення прав під час проходження комісій, які впливають на морально-психологічний стан воїнів і військовозобов’язаних.
Лубінець поінформував, що від початку 2023 року до Офісу омбудсмена надійшло 1093 звернення про обурливі порушення прав людини, пов’язаних із роботою ВЛК.
Так, Офіс омбудсмена виявив і підтвердив низку проблем, що стосуються дотримання прав людини:
- відсутність єдиного реєстру військовозобов’язаних із відповідним наповненням щодо історії хвороби,
- формальність у проходженні ВЛК ("Скарги є? Немає? Придатний!"),
- корупційний складник,
- недотримання електронної черги,
- невиконання вимоги постанови уряду щодо долучення до проведення медоглядів цивільних закладів охорони здоров’я та ін.
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Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає телеграмканал Брати по зброї.
За словами омбудсмана, представники його офісу здійснили 833 виїзних та безвиїзних (документальних) моніторингів. Перевірили роботу 445 ВЛК ТЦК та 388 госпітальних, гарнізонних і у цивільних лікувальних закладах.
Як зазначає Дмитро Лубінець, висновки такі: серед іншого виявили недостатній організаційний рівень, а також значні порушення прав під час проходження комісій, які впливають на морально-психологічний стан воїнів і військовозобов’язаних.
Лубінець поінформував, що від початку 2023 року до Офісу омбудсмена надійшло 1093 звернення про обурливі порушення прав людини, пов’язаних із роботою ВЛК.
Так, Офіс омбудсмена виявив і підтвердив низку проблем, що стосуються дотримання прав людини:
- відсутність єдиного реєстру військовозобов’язаних із відповідним наповненням щодо історії хвороби,
- формальність у проходженні ВЛК ("Скарги є? Немає? Придатний!"),
- корупційний складник,
- недотримання електронної черги,
- невиконання вимоги постанови уряду щодо долучення до проведення медоглядів цивільних закладів охорони здоров’я та ін.
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