На Херсонщині загинув Герой з Волині Юрій Халецький

Халецький Юрій Миколайович, 29 грудня 1984 року народження.



Про це Ігор Чайка.



"Юрій – родом із села Дроздні. Більше 10 років жив і працював у Ковелі, а два роки до мобілізації – у Львові. На військову службу був призваний у червні цього року. Був розвідником у військовій частині морської піхоти.



Усі, хто знав Юрія, відгукуються про нього як про дуже щиру, справжню і достойну людину з неймовірним почуттям гумору, музичним талантом і вмінням робити якнайкраще усе, за що брався.



Висловлюю щирі співчуття рідним Юрія. Вічна пам’ять, вдячність і слава полеглому Героєві!" - йдеться в повідомленні.



Мер Ковеля зазначив, що кортеж із тілом загиблого воїна очікують зустріти у суботу, 21 жовтня, в рідному селі Дроздні. Відспівування у храмі та громадська панахида у Ковелі відбудуться у неділю, 22 жовтня.



Про деталі повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 жовтня на Херсонщині, виконуючи бойове завдання, загинув Герой з Волині, 29 грудня 1984 року народження.Про це повідомив Ковельський міський голова"Юрій – родом із села Дроздні. Більше 10 років жив і працював у Ковелі, а два роки до мобілізації – у Львові. На військову службу був призваний у червні цього року. Був розвідником у військовій частині морської піхоти.Усі, хто знав Юрія, відгукуються про нього як про дуже щиру, справжню і достойну людину з неймовірним почуттям гумору, музичним талантом і вмінням робити якнайкраще усе, за що брався.Висловлюю щирі співчуття рідним Юрія. Вічна пам’ять, вдячність і слава полеглому Героєві!" - йдеться в повідомленні.Мер Ковеля зазначив, що кортеж із тілом загиблого воїна очікують зустріти у суботу, 21 жовтня, в рідному селі Дроздні. Відспівування у храмі та громадська панахида у Ковелі відбудуться у неділю, 22 жовтня.Про деталі повідомлять згодом.

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