На Херсонщині загинув Герой з Волині Юрій Халецький

На Херсонщині загинув Герой з Волині Юрій Халецький
16 жовтня на Херсонщині, виконуючи бойове завдання, загинув Герой з Волині Халецький Юрій Миколайович, 29 грудня 1984 року народження.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Юрій – родом із села Дроздні. Більше 10 років жив і працював у Ковелі, а два роки до мобілізації – у Львові. На військову службу був призваний у червні цього року. Був розвідником у військовій частині морської піхоти.

Усі, хто знав Юрія, відгукуються про нього як про дуже щиру, справжню і достойну людину з неймовірним почуттям гумору, музичним талантом і вмінням робити якнайкраще усе, за що брався.

Висловлюю щирі співчуття рідним Юрія. Вічна пам’ять, вдячність і слава полеглому Героєві!" - йдеться в повідомленні.

Мер Ковеля зазначив, що кортеж із тілом загиблого воїна очікують зустріти у суботу, 21 жовтня, в рідному селі Дроздні. Відспівування у храмі та громадська панахида у Ковелі відбудуться у неділю, 22 жовтня.

Про деталі повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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