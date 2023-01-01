На Херсонщині загинув Герой з Волині Юрій Халецький
Сьогодні, 11:40
16 жовтня на Херсонщині, виконуючи бойове завдання, загинув Герой з Волині Халецький Юрій Миколайович, 29 грудня 1984 року народження.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Юрій – родом із села Дроздні. Більше 10 років жив і працював у Ковелі, а два роки до мобілізації – у Львові. На військову службу був призваний у червні цього року. Був розвідником у військовій частині морської піхоти.
Усі, хто знав Юрія, відгукуються про нього як про дуже щиру, справжню і достойну людину з неймовірним почуттям гумору, музичним талантом і вмінням робити якнайкраще усе, за що брався.
Висловлюю щирі співчуття рідним Юрія. Вічна пам’ять, вдячність і слава полеглому Героєві!" - йдеться в повідомленні.
Мер Ковеля зазначив, що кортеж із тілом загиблого воїна очікують зустріти у суботу, 21 жовтня, в рідному селі Дроздні. Відспівування у храмі та громадська панахида у Ковелі відбудуться у неділю, 22 жовтня.
Про деталі повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Юрій – родом із села Дроздні. Більше 10 років жив і працював у Ковелі, а два роки до мобілізації – у Львові. На військову службу був призваний у червні цього року. Був розвідником у військовій частині морської піхоти.
Усі, хто знав Юрія, відгукуються про нього як про дуже щиру, справжню і достойну людину з неймовірним почуттям гумору, музичним талантом і вмінням робити якнайкраще усе, за що брався.
Висловлюю щирі співчуття рідним Юрія. Вічна пам’ять, вдячність і слава полеглому Героєві!" - йдеться в повідомленні.
Мер Ковеля зазначив, що кортеж із тілом загиблого воїна очікують зустріти у суботу, 21 жовтня, в рідному селі Дроздні. Відспівування у храмі та громадська панахида у Ковелі відбудуться у неділю, 22 жовтня.
Про деталі повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Пункти незламності» відтепер можна знайти у «Дії»
Сьогодні, 12:15
Омбудсмен перевірив усі ВЛК: які порушення
Сьогодні, 12:11
На Херсонщині загинув Герой з Волині Юрій Халецький
Сьогодні, 11:40
Волинські екологи оштрафували заправку за неякісне пальне
Сьогодні, 11:25