Волинські екологи оштрафували заправку за неякісне пальне

Волинські екологи оштрафували заправку за неякісне пальне
На Волині суб’єкт господарювання сплатив 34 тисячі гривень штрафу за торгівлю неякісним пальним.

Про це повідомляє Держекоінспеція Волині у фейсбуці.

У грудні 2021 року інспектори провели планову перевірку характеристик продукції, а саме: автомобільного бензину та дизельного палива на автозаправній станції.

Під час перевірки спеціалісти виявили ряд порушень, на підставі чого вирішили вжити обмежувальних (корегувальних) заходів.

Згодом на суб’єкта господарювання наклали штраф у 34 000 гривень.
Підприємство добровільно штраф не сплатило, тому екологи звернулись з позовом до суду.

Рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду позов інспекції задоволено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: екологія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські екологи оштрафували заправку за неякісне пальне
Сьогодні, 11:25
Психологічна допомога та фізична реабілітація воїнів: як це працює в Луцьку
Сьогодні, 11:09
У Луцьку водій Mini Cooper збив 19-річну дівчину: її госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 11:03
У Луцьку презентували соціальний фотопроєкт для переселенців «Очі – дзеркало душі»
Сьогодні, 11:00
На Волині розшукали дівчинку, яка пішла з дому
Сьогодні, 10:56
Схожі новини
Близько 80% меліоративних систем Волині потребують капітального ремонту Близько 80% меліоративних систем Волині потребують капітального ремонту
22 вересень, 01:48
На Волині для лікування 350-річної липи запросили спеціаліста з Києва. ВІДЕО На Волині для лікування 350-річної липи запросили спеціаліста з Києва. ВІДЕО
03 травень, 21:36
У грибах та молоці з волинських сіл забруднення радіацією перевищує норму У грибах та молоці з волинських сіл забруднення радіацією перевищує норму
06 лютий, 2022, 17:14
Як купити новорічне деревце і не порушити закон: поради волинських екологів Як купити новорічне деревце і не порушити закон: поради волинських екологів
24 грудень, 2021, 05:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські екологи оштрафували заправку за неякісне пальне
Сьогодні, 11:25
 0
«Клуб 4 Лапи»: якісне харчування для домашніх тварин*
Сьогодні, 11:18
 0
Психологічна допомога та фізична реабілітація воїнів: як це працює в Луцьку
Сьогодні, 11:09
 0
У Луцьку водій Mini Cooper збив 19-річну дівчину: її госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 11:03
 0
У Луцьку презентували соціальний фотопроєкт для переселенців «Очі – дзеркало душі»
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8