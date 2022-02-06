Волинські екологи оштрафували заправку за неякісне пальне





Про це повідомляє Держекоінспеція Волині у фейсбуці.



У грудні 2021 року інспектори провели планову перевірку характеристик продукції, а саме: автомобільного бензину та дизельного палива на автозаправній станції.



Під час перевірки спеціалісти виявили ряд порушень, на підставі чого вирішили вжити обмежувальних (корегувальних) заходів.



Згодом на суб’єкта господарювання наклали штраф у 34 000 гривень.

Підприємство добровільно штраф не сплатило, тому екологи звернулись з позовом до суду.



Рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду позов інспекції задоволено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суб’єкт господарювання сплатив 34 тисячі гривень штрафу за торгівлю неякісним пальним.Про це повідомляє Держекоінспеція Волині у фейсбуці.У грудні 2021 року інспектори провели планову перевірку характеристик продукції, а саме: автомобільного бензину та дизельного палива на автозаправній станції.Під час перевірки спеціалісти виявили ряд порушень, на підставі чого вирішили вжити обмежувальних (корегувальних) заходів.Згодом на суб’єкта господарювання наклали штраф у 34 000 гривень.Підприємство добровільно штраф не сплатило, тому екологи звернулись з позовом до суду.Рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду позов інспекції задоволено.

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