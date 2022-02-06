Волинські екологи оштрафували заправку за неякісне пальне
Сьогодні, 11:25
На Волині суб’єкт господарювання сплатив 34 тисячі гривень штрафу за торгівлю неякісним пальним.
Про це повідомляє Держекоінспеція Волині у фейсбуці.
У грудні 2021 року інспектори провели планову перевірку характеристик продукції, а саме: автомобільного бензину та дизельного палива на автозаправній станції.
Під час перевірки спеціалісти виявили ряд порушень, на підставі чого вирішили вжити обмежувальних (корегувальних) заходів.
Згодом на суб’єкта господарювання наклали штраф у 34 000 гривень.
Підприємство добровільно штраф не сплатило, тому екологи звернулись з позовом до суду.
Рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду позов інспекції задоволено.
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Про це повідомляє Держекоінспеція Волині у фейсбуці.
У грудні 2021 року інспектори провели планову перевірку характеристик продукції, а саме: автомобільного бензину та дизельного палива на автозаправній станції.
Під час перевірки спеціалісти виявили ряд порушень, на підставі чого вирішили вжити обмежувальних (корегувальних) заходів.
Згодом на суб’єкта господарювання наклали штраф у 34 000 гривень.
Підприємство добровільно штраф не сплатило, тому екологи звернулись з позовом до суду.
Рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду позов інспекції задоволено.
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