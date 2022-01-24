У Луцьку водій Mini Cooper збив 19-річну дівчину: її госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 11:03
ДТП сталася вчора ввечері, 19 жовтня, у Луцьку поблизу РЦ «Промінь».
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції області, 22-річний водій Mini Cooper допустив наїзд на 19-річну пішохідку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Дівчину з травмами госпіталізували у лікарню.
Як зазначили в поліції, водій був тверезий.
За фактом ДТП відомості внесли до ЄРДР за ст. 286 ККУ.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції області, 22-річний водій Mini Cooper допустив наїзд на 19-річну пішохідку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Дівчину з травмами госпіталізували у лікарню.
Як зазначили в поліції, водій був тверезий.
За фактом ДТП відомості внесли до ЄРДР за ст. 286 ККУ.
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