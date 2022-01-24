У Луцьку водій Mini Cooper збив 19-річну дівчину: її госпіталізували до лікарні





Як повідомили



Дівчину з травмами госпіталізували у лікарню.



Як зазначили в поліції, водій був тверезий.



За фактом ДТП відомості внесли до ЄРДР за ст. 286 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП сталася вчора ввечері, 19 жовтня, у Луцьку поблизу РЦ «Промінь».Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі поліції області, 22-річний водій Mini Cooper допустив наїзд на 19-річну пішохідку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.Дівчину з травмами госпіталізували у лікарню.Як зазначили в поліції, водій був тверезий.За фактом ДТП відомості внесли до ЄРДР за ст. 286 ККУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію