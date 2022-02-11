На Волині розшукали дівчинку, яка пішла з дому

Вчора, 19 жовтня, близько 22:00 години до поліції надійшло повідомлення про зникнення дитини з одного з сіл на Турійщині.Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.На місце відразу направились всі необхідні служби, зокрема керівництво Ковельського РУП, працівники з службовими собаками (кінологи), загалом на пошуки було залучено близько 30 осіб особового складу. Також на місце виїхали працівники ситуаційного центру з ГУНП у Волинській області.Пошуки тривали близько трьох годин, дівчинку знайшли. Вона перебувала неподалік вказаного села, де проживає.Протиправних дій щодо неї не вчинено, але поліцейські прийняли рішення помістити дівчинку до центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Ковелі, на даний час її життю і здоров’ю нічого не загрожує.❕Ювенальні поліцейські встановлюють всі обставини, чому дівчинка пішла з дому та як цьому запобігти в подальшому.