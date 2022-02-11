На Волині розшукали дівчинку, яка пішла з дому

На Волині розшукали дівчинку, яка пішла з дому
Вчора, 19 жовтня, близько 22:00 години до поліції надійшло повідомлення про зникнення дитини з одного з сіл на Турійщині.

Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.

На місце відразу направились всі необхідні служби, зокрема керівництво Ковельського РУП, працівники з службовими собаками (кінологи), загалом на пошуки було залучено близько 30 осіб особового складу. Також на місце виїхали працівники ситуаційного центру з ГУНП у Волинській області.

Пошуки тривали близько трьох годин, дівчинку знайшли. Вона перебувала неподалік вказаного села, де проживає.

Протиправних дій щодо неї не вчинено, але поліцейські прийняли рішення помістити дівчинку до центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Ковелі, на даний час її життю і здоров’ю нічого не загрожує.

❕Ювенальні поліцейські встановлюють всі обставини, чому дівчинка пішла з дому та як цьому запобігти в подальшому.

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Теги: Волинь, дівчинка, пошуки
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