Хорватія передала Україні усі свої гелікоптери Мі-8
Сьогодні, 10:23
Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8.
Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час зустрічі з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем в Пентагоні, пише LB.ua.
“Ми цінуємо непохитну прихильність Хорватії допомогти Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвах військового обладнання, включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8 і передове розгортання ваших сил до бойових груп НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також у ваших пожертвах на гуманітарну допомогу”, - сказав Остін.
Він зазначив, що все це робить реальні зміни в боротьбі України за свободу.
Нагадаємо, весною цього року повідомлялось про плани Хорватії передати Україні 14 вертольотів Мі-8. Тоді Загреб пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.
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Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час зустрічі з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем в Пентагоні, пише LB.ua.
“Ми цінуємо непохитну прихильність Хорватії допомогти Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвах військового обладнання, включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8 і передове розгортання ваших сил до бойових груп НАТО в Польщі, Литві та Угорщині, а також у ваших пожертвах на гуманітарну допомогу”, - сказав Остін.
Він зазначив, що все це робить реальні зміни в боротьбі України за свободу.
Нагадаємо, весною цього року повідомлялось про плани Хорватії передати Україні 14 вертольотів Мі-8. Тоді Загреб пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.
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