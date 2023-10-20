Конгрес має продовжити постачання зброї Україні без перерв, – Байден

Джо Байден переконаний, що Конгрес США має зробити все можливе, щоб



"Конгрес повинен забезпечити можливість, щоб ми могли продовжувати постачати необхідну їм зброю без пауз", – сказав Байден у відеозверненні до нації, пише



За його словами, США направляють Україні озброєння зі складів, а гроші, які виділяє Конгрес, потрібні, щоб знову закуповувати зброю на склади. Це, в свою чергу, забезпечує роботою американські компанії, які виробляють озброєння.



Байден підтвердив, що має намір запросити Конгрес про фінансову допомогу Україні та Ізраїлю.



"Завтра (у суботу) я збираюся відправити до Конгресу терміновий бюджетний запит на фінансування", – заявив Байден.



Він зазначив, що це необхідно для підтримки "наших найважливіших партнерів, включно з Ізраїлем та Україною".



"Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди (...) упродовж багатьох поколінь", – сказав президент США.



Нагадаємо, у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським напередодні свого виступу Байден запевнив, що і демократи, і республіканці готові й далі передавати військову допомогу Києву.



У відеозверненні президент США також заявив, що напади ХАМАС на Ізраїль та вторгнення рф в Україну представляють різні загрози, але мають спільні мотиви – обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпереконаний, що Конгрес США має зробити все можливе, щоб продовжити постачання зброї в Україну без перерв."Конгрес повинен забезпечити можливість, щоб ми могли продовжувати постачати необхідну їм зброю без пауз", – сказав Байден у відеозверненні до нації, пише LB.ua За його словами, США направляють Україні озброєння зі складів, а гроші, які виділяє Конгрес, потрібні, щоб знову закуповувати зброю на склади. Це, в свою чергу, забезпечує роботою американські компанії, які виробляють озброєння.Байден підтвердив, що має намір запросити Конгрес про фінансову допомогу Україні та Ізраїлю."Завтра (у суботу) я збираюся відправити до Конгресу терміновий бюджетний запит на фінансування", – заявив Байден.Він зазначив, що це необхідно для підтримки "наших найважливіших партнерів, включно з Ізраїлем та Україною"."Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди (...) упродовж багатьох поколінь", – сказав президент США.Нагадаємо, у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським напередодні свого виступу Байден запевнив, що і демократи, і республіканці готові й далі передавати військову допомогу Києву.У відеозверненні президент США також заявив, що напади ХАМАС на Ізраїль та вторгнення рф в Україну представляють різні загрози, але мають спільні мотиви – обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію