Конгрес має продовжити постачання зброї Україні без перерв, – Байден
Сьогодні, 09:53
Президент США Джо Байден переконаний, що Конгрес США має зробити все можливе, щоб продовжити постачання зброї в Україну без перерв.
"Конгрес повинен забезпечити можливість, щоб ми могли продовжувати постачати необхідну їм зброю без пауз", – сказав Байден у відеозверненні до нації, пише LB.ua.
За його словами, США направляють Україні озброєння зі складів, а гроші, які виділяє Конгрес, потрібні, щоб знову закуповувати зброю на склади. Це, в свою чергу, забезпечує роботою американські компанії, які виробляють озброєння.
Байден підтвердив, що має намір запросити Конгрес про фінансову допомогу Україні та Ізраїлю.
"Завтра (у суботу) я збираюся відправити до Конгресу терміновий бюджетний запит на фінансування", – заявив Байден.
Він зазначив, що це необхідно для підтримки "наших найважливіших партнерів, включно з Ізраїлем та Україною".
"Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди (...) упродовж багатьох поколінь", – сказав президент США.
Нагадаємо, у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським напередодні свого виступу Байден запевнив, що і демократи, і республіканці готові й далі передавати військову допомогу Києву.
У відеозверненні президент США також заявив, що напади ХАМАС на Ізраїль та вторгнення рф в Україну представляють різні загрози, але мають спільні мотиви – обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію.
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"Конгрес повинен забезпечити можливість, щоб ми могли продовжувати постачати необхідну їм зброю без пауз", – сказав Байден у відеозверненні до нації, пише LB.ua.
За його словами, США направляють Україні озброєння зі складів, а гроші, які виділяє Конгрес, потрібні, щоб знову закуповувати зброю на склади. Це, в свою чергу, забезпечує роботою американські компанії, які виробляють озброєння.
Байден підтвердив, що має намір запросити Конгрес про фінансову допомогу Україні та Ізраїлю.
"Завтра (у суботу) я збираюся відправити до Конгресу терміновий бюджетний запит на фінансування", – заявив Байден.
Він зазначив, що це необхідно для підтримки "наших найважливіших партнерів, включно з Ізраїлем та Україною".
"Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди (...) упродовж багатьох поколінь", – сказав президент США.
Нагадаємо, у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським напередодні свого виступу Байден запевнив, що і демократи, і республіканці готові й далі передавати військову допомогу Києву.
У відеозверненні президент США також заявив, що напади ХАМАС на Ізраїль та вторгнення рф в Україну представляють різні загрози, але мають спільні мотиви – обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію.
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