Найбільше втрат – на Авдіївському напрямку: ЗСУ за добу знищили 1380 окупантів та 55 танків
Сьогодні, 09:15
Росія за минулу добу втратила 1 380 окупантів і 55 ворожих танків та 120 ББМ. Найбільше втрат - на Авдіївському напрямку.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 292 060 (+1 380) осіб,
танків − 5 047 (+55) од,
бойових броньованих машин − 9 557 (+120) од,
артилерійських систем − 7 012 (+29) од,
РСЗВ − 822 (+4) од,
засобів ППО − 548 (+0) од,
літаків − 320 (+0) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 326 (+8) од,
крилатих ракет − 1 535 (+1) од,
кораблів/катерів − 20 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 9 370 (+33) од,
спеціальної техніки − 985 (+0) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 292 060 (+1 380) осіб,
танків − 5 047 (+55) од,
бойових броньованих машин − 9 557 (+120) од,
артилерійських систем − 7 012 (+29) од,
РСЗВ − 822 (+4) од,
засобів ППО − 548 (+0) од,
літаків − 320 (+0) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 326 (+8) од,
крилатих ракет − 1 535 (+1) од,
кораблів/катерів − 20 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 9 370 (+33) од,
спеціальної техніки − 985 (+0) од.
Дані уточнюються.
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