Найбільше втрат – на Авдіївському напрямку: ЗСУ за добу знищили 1380 окупантів та 55 танків





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно склали:



особового складу − близько 292 060 (+1 380) осіб,



танків − 5 047 (+55) од,



бойових броньованих машин − 9 557 (+120) од,



артилерійських систем − 7 012 (+29) од,



РСЗВ − 822 (+4) од,



засобів ППО − 548 (+0) од,



літаків − 320 (+0) од,



гелікоптерів − 324 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 326 (+8) од,



крилатих ракет − 1 535 (+1) од,



кораблів/катерів − 20 (+0) од,



підводних човнів − 1 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 9 370 (+33) од,



спеціальної техніки − 985 (+0) од.



Дані уточнюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія за минулу добу втратила 1 380 окупантів і 55 ворожих танків та 120 ББМ. Найбільше втрат - на Авдіївському напрямку.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.23 орієнтовно склали:особового складу − близько 292 060 (+1 380) осіб,танків − 5 047 (+55) од,бойових броньованих машин − 9 557 (+120) од,артилерійських систем − 7 012 (+29) од,РСЗВ − 822 (+4) од,засобів ППО − 548 (+0) од,літаків − 320 (+0) од,гелікоптерів − 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 326 (+8) од,крилатих ракет − 1 535 (+1) од,кораблів/катерів − 20 (+0) од,підводних човнів − 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 9 370 (+33) од,спеціальної техніки − 985 (+0) од.Дані уточнюються.

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