Залужний відвідав Авдіївку і поговорив з командирами бригад, які ведуть бої на одному з найгарячіших напрямків фронту

Залужний відвідав Авдіївку і поговорив з командирами бригад, які ведуть бої на одному з найгарячіших напрямків фронту
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з командирами бригад, які ведуть бої на Авдіївському напрямку.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто.

Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію.

Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника", - йдеться в повідомленні.

Залужний зазначив, що разом із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів.

Також провели роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії.

"Наші хлопці та дівчата міцно тримають оборону у надскладних умовах. Дякую кожній бригаді, усім захисникам, хто в бою за Україну", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Залужний, Авдіївка
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